La Banque européenne d’investissement augmente son appui à l’économie slovène de 20 % pour le porter à 221 millions d’EUR ; le total des financements de la BEI en Slovénie s’élève à 7,21 milliards d’EUR.

Le montant de 33 millions d’EUR octroyé par le Fonds européen d’investissement représente son deuxième plus grand volume de financements sur les cinq dernières années.

L’activité des Services de conseil de la BEI s’accélère ; à ce jour, le dispositif Jaspers a attiré à lui seul 3,4 milliards d’EUR en faveur de l’économie slovène.

Le FEIS devrait mobiliser près d’un milliard d’euros d’investissements à l’appui de l’économie slovène.

Le Groupe Banque européenne d’investissement a octroyé 254 millions d’EUR de financements en Slovénie en 2020, soit une hausse de 4 millions d’EUR par rapport à l’année précédente. Les deux composantes du Groupe BEI, à savoir la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), ont investi respectivement 221 millions d’EUR et 33 millions d’EUR.

Les Services de conseil de la BEI ont continué d’aider la Slovénie à développer des projets dans des domaines tels que la mobilité urbaine durable, l’agriculture et l’agroalimentaire, l’action pour le climat et l’efficacité énergétique. Pour la première fois, la BEI a fourni un soutien sous forme de conseils financiers prodigués à des entreprises innovantes en Slovénie en vue de trouver les meilleures options de financement pour leurs programmes de R-D et leurs investissements corporels.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Slovénie : « En 2020, les financements du Groupe BEI en Slovénie ont été principalement axés sur la reprise économique après la pandémie de COVID-19 et le renforcement de la viabilité économique à long terme du pays. Ces financements ont permis à la Slovénie de devenir plus résiliente, d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens et l’activité commerciale dans le pays. Nous sommes également fiers d’avoir contribué à la poursuite de la modernisation d’infrastructures slovènes clés. En 2021, la Banque mettra l’accent sur la reprise post-COVID-19, l’action pour le climat et la transformation de l’Union européenne en une économie circulaire durable. Je me réjouis à la perspective de travailler avec nos partenaires slovènes pour mettre à profit les possibilités d’investissement de plusieurs milliards d’euros qui découlent de ces initiatives. »

En hausse de 20 %, les financements de la BEI en Slovénie atteignent leur volume le plus élevé depuis cinq ans

Les financements de la BEI en Slovénie ont augmenté pour la troisième année consécutive et atteignent leur volume le plus important sur les cinq dernières années. Enregistrant une progression de 20 % sur un an, l’appui de la banque de l’UE en Slovénie bénéficie à des projets d’investissement dans les domaines des télécommunications, de l’énergie et des transports.

Les investissements dans i) l’extension du réseau internet à haut débit de Telekom Slovenije (100 millions d’EUR), ii) la rénovation du tunnel des Karavanke par la société DARS (90 millions d’EUR) et iii) le réseau de distribution électrique d’Elektro Maribor (31 millions d’euros) ont porté le total des financements de la BEI dans le pays à 7,21 milliards d’EUR.

Au cours des dix dernières années, la BEI a octroyé 3,73 milliards d’EUR de financements en Slovénie. Entre 2010 et 2020, 32 % du volume total ont servi à financer des lignes de crédit à l’appui des petites et moyennes entreprises locales, 25 % ont bénéficié au secteur énergétique slovène et 13 % aux secteurs des transports et des infrastructures diverses, respectivement.

D’autres secteurs de l’économie slovène ont également bénéficié des financements de la BEI, notamment celui de l’aménagement urbain (4 %), ceux des télécommunications et de l’eau et assainissement (3 % chacun), ainsi que l’industrie, l’éducation et les services (2 % chacun).

Deuxième plus grand volume de financements du FEI en cinq ans en faveur de l’innovation et de la compétitivité des PME locales

Le Fonds européen d’investissement a contribué à l’économie locale à hauteur de 33 millions d’EUR. Il a accordé 3 millions d’EUR de financements au moyen d’opérations d’apports de fonds propres et un niveau record de 30 millions d’EUR sous forme de garanties. Il s’agit de la deuxième année la plus performante pour le FEI en Slovénie sur les cinq dernières années.

Depuis 2016, le FEI a octroyé près de 100 millions d’EUR de financements sous forme d’apports de fonds propres (53 millions d’EUR), de garanties (40,1 millions d’EUR) et de finance inclusive (6,5 millions d’EUR). En 2020, les activités du FEI ont renforcé et soutenu l’innovation et la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) slovènes.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) mobilise près d’un milliard d’euros au profit de l’économie slovène

Au cours des six dernières années, le FEIS a soutenu plus de 2 500 PME en Slovénie, ce qui a permis de préserver quelque 36 000 emplois et de mobiliser 996 millions d’EUR d’investissements en faveur de l’économie slovène.

Les Services de conseil de la BEI aident la Slovénie à mobiliser plus de 3,4 milliards d’EUR de financements de l’UE et 1,14 milliard d’EUR d’aides non remboursables de l’UE

Les Services de conseil de la Banque européenne d’investissement, la Plateforme européenne de conseil en investissement, la division Conseils en instruments financiers, la plateforme de conseil fi-compass, le Centre européen d’expertise en PPP, le mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) et l’assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (Jaspers) ont continué de soutenir le développement de projets et la mobilisation de financements et d’aides non remboursables de l’UE en Slovénie.

Depuis 2006, les services de conseil du dispositif Jaspers ont à eux seuls aidé les organisations slovènes à mobiliser 3,4 milliards d’EUR de financements de l’UE et 1,14 milliard d’EUR d’aides non remboursables de l’UE.

En 2020, le département Services de conseil de la BEI a engagé le dialogue avec le pays sur les contrats à impact social, une forme innovante de fourniture de services sociaux fondée sur les résultats plutôt que sur les réalisations. Un soutien a été fourni pour l’évaluation des déficits de financement des secteurs agricole et agroalimentaire slovènes. Cette activité renforcera la planification et la programmation de l’autorité slovène de gestion du Feader ainsi que le recours aux instruments financiers dans le cadre du plan stratégique relevant de la politique agricole commune de l’UE pour la période 2021-2027.

La BEI a également octroyé une aide non remboursable de 2,4 millions d’EUR au titre de l’assistance technique pour la préparation d’investissements visant à améliorer les transports urbains en Slovénie au moyen de programmes de mobilité urbaine durable.

Investir dans la préparation, la planification et la résilience accrue de la Slovénie

Le département Services de conseil de la BEI s’est également engagé à aider la Slovénie à atténuer les effets négatifs des changements climatiques, notamment grâce à la préparation d’une réserve de projets portant sur la gestion des risques d’inondation et à l’élaboration d’une stratégie et d’orientations nationales en faveur de la résilience face aux changements climatiques.

Soutien à la reprise de l’économie slovène après la pandémie de COVID-19

En réponse à la pandémie de COVID-19 et à ses conséquences économiques, la BEI collabore avec des banques locales à la réaffectation et à l’extension des prêts existants aux PME et aux ETI afin de soutenir les entreprises les plus durement touchées par la pandémie.

En partenariat avec des institutions financières slovènes, de nouvelles opérations sont envisagées afin de débloquer de nouvelles sources de financement pour les PME et les ETI des secteurs de l’agriculture, de l’industrie manufacturière et des services. Les prêts aux autorités locales slovènes dans les domaines des infrastructures, de l’efficacité énergétique et de l’économie de la connaissance sont également au menu des négociations.

L’économie slovène pourra également bénéficier du Fonds de garantie européen (EGF) mis en place par la BEI pour aider à mobiliser jusqu’à 200 milliards d’EUR d’investissements afin d’accélérer la reprise des économies de l’UE après la pandémie de COVID-19.