Germany: EIB provides KINEXON with €15 million to develop their internet of things technology

La BEI va prêter 15 millions d’EUR à KINEXON, un concepteur de solutions matérielles et logicielles, pour soutenir son expansion sur le marché de l’Internet des objets.

Les solutions de localisation précise en temps réel et de calcul en périphérie de réseau de Kinexon sont utilisées dans l’industrie et le monde sportif. Il s’agit notamment de SafeZone, une application qui aide les utilisateurs à maintenir une distanciation sûre pour éviter d’être contaminés par le coronavirus et qui permet la recherche de contacts non invasifs en cas d’infection.

Le prêt bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe

La Banque européenne d’investissement (BEI) et KINEXON, une société basée à Munich, chef de file technologique mondial qui conçoit des solutions matérielles et logicielles, ont signé un accord de prêt d'amorçage-investissement de 15 millions d’EUR à l’appui de la technologie de localisation en temps réel de l’entreprise, qui permet à des objets ou des personnes d’interagir de manière plus intelligente et plus efficace grâce à l’Internet des objets (IoT). Ce financement aidera KINEXON à s’étendre en Europe, aux États-Unis et en Asie et favorisera l’élaboration de nouveaux produits liés, notamment, à l’analyse de données et à l’intelligence artificielle. L’opération est appuyée par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent pour lever les obstacles à l’investissement et favoriser une utilisation plus intelligente des ressources financières.

Le savoir-faire de Kinexon réside dans l’élaboration de réseaux de capteurs, le calcul en périphérie de réseau et l’automatisation des processus en temps réel. En outre, l’entreprise se concentre sur l’utilisation de la technologie de bande ultralarge, qui offre une précision, une fiabilité, une sécurité et une évolutivité supérieures à celles du Bluetooth ou du Wi‑Fi. La technologie de Kinexon est mise en œuvre dans des solutions logistiques et de production, par exemple dans l’analyse et l’optimisation des processus, l’automatisation ou la robotique. Dans le sport, les solutions de l’entreprise permettent une analyse approfondie des performances, la prévention des blessures et une mobilisation des fans dite de nouvelle génération. La technologie s’avère également utile pendant la pandémie actuelle : l’application SafeZone de KINEXON décèle les rencontres à risque en direct, au centimètre près et de manière anonyme. Un petit capteur portable avertit les utilisateurs qu’ils se trouvent à une distance physique inférieure à celle recommandée pour éviter une contamination par le coronavirus. Si une infection est détectée au sein d’une équipe d’employés ou d’athlètes, SafeZone enregistre les contacts à risque avec les autres membres de l’équipe tout en respectant la réglementation en matière de protection des données. Cette solution n'enregistre aucune donnée sur les déplacements, la position ou la santé des employés ou des athlètes, elle ne mesure que la distance entre deux capteurs et la durée du contact. Cette technologie assure une protection efficace des personnes, ainsi que la continuité des activités.

« Aujourd’hui, l’Internet des objets est aussi commun et aussi important que l’électricité ou l’eau courante », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’innovation, des activités de prêts en Allemagne et du FEIS. « D’ores et déjà, il facilite notre vie à bien des égards et dans de nombreux secteurs, de l’amélioration de la santé à l’agriculture, en passant par l’éducation, les transports et l’industrie manufacturière. La BEI s’efforce de soutenir les entreprises qui façonnent l’avenir. Kinexon a cette ambition. Et sachant la façon dont elle a mis ses connaissances et son savoir-faire au service de la lutte contre le COVID‑19, je suis ravi que l’intervention de la Banque puisse contribuer à renforcer sa créativité et sa vision. »

Mariya Gabriel, commissaire à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse : « L’Europe est en première ligne pour façonner l’avenir de l’Internet des objets. Avec notre système d’exploitation en temps réel, nous entendons jouer un rôle de premier plan en reliant les « objets » et en les faisant interagir de façon entièrement automatisée. Ces dernières années, notre solution a engendré une demande qui a elle même généré une croissance annuelle à trois chiffres », explique-t-il.

Oliver Trinchera, cofondateur et directeur général de KINEXON : « Avec la BEI, nous avons trouvé un partenaire qui nous aide à maintenir cette dynamique et même à accélérer la transition numérique du monde industriel et du milieu sportif. Si la pandémie s’accompagne de nombreux défis pour les économies du monde entier, elle révèle également la nécessité d’une plus grande résilience et d’un renforcement de la mutation numérique des chaînes de production et d’approvisionnement. Ces tendances sont parfaitement prises en compte par KINEXON, surtout grâce à SafeZone, notre dernière innovation en date, qui est aujourd’hui la solution numérique qui nous permet d'être des précurseurs dans la lutte contre la propagation du coronavirus. »

Kinexon a lancé SafeZone quelques semaines après l'entrée en vigueur du confinement lié à la pandémie de COVID‑19 en Allemagne. Entre-temps, cette application est devenue le principal moyen de protection numérique dans la lutte contre le virus. Des entreprises et organisations renommées l’utilisent. Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI sera versé en trois tranches à Kinexon lorsque les jalons définis préalablement auront été franchis. Il permettra à l’entreprise de poursuivre le développement de SafeZone et d’autres technologies IoT.

Informations générales

KINEXON

Kinexon est un leader technologique mondial qui conçoit des solutions logicielles et matérielles novatrices pour l’Internet des objets (IoT). KINEXON Sports & Media fournit des solutions de gestion et d’analyse des performances à plus d’une centaine d’équipes et associations sportives dans le monde entier. Aux États-Unis, KINEXON met une technologie de pointe à la disposition de plus de 75 % des équipes de la NBA. Elle permet le profilage des performances, la préparation physique, la définition de la charge d'entraînement et la gestion des blessures. KINEXON Industries met en œuvre des solutions IoT, en temps réel, spécifiques, pour l'industrie 4.0, qui permettent de consigner, d’analyser et d’automatiser les processus. L’entreprise a réorienté ses activités pendant la pandémie de COVID‑19 pour lancer KINEXON SafeZone, une solution d’avertissement et de traçage des contacts pour lutter contre la propagation du coronavirus, qui a été utilisée par des sociétés du monde entier. Fondée en 2012 et basée en Allemagne, KINEXON compte aujourd’hui plus de 200 employés dans ses bureaux de Munich, New York et Chicago.

L’Internet des objets

L’Internet des objets est une grande tendance mondiale. Elle peut modifier fondamentalement la façon dont les hommes et les femmes interagissent avec le monde qui les entoure. L’IoT annonce un avenir dans lequel les personnes et les processus communiquent et interagissent de manière totalement automatique, presque comme par magie. Pour ce faire, il est important de connaître la localisation et l’état exacts de tous les « objets » pertinents et de les relier entre eux. Cela nécessite une intelligence en temps réel qui permet une communication universelle aussi rapide et efficiente que possible.