La BEI va investir 90 millions d’EUR du côté slovène du tunnel des Karavanke, une liaison routière essentielle entre l’Autriche et la Slovénie.

Le nouveau tube du tunnel, d’une longueur de 8 km, contribuera à renforcer la sécurité et à réduire les encombrements sur ce corridor du RTE-T entre la mer Baltique, l’Adriatique et la Méditerranée.

Des millions de voyageurs bénéficieront d’une meilleure liaison routière entre l’Autriche et la Slovénie.

Le prêt de la BEI est accordé au titre du Plan d’investissement pour l’Europe.

Des millions de voyageurs sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) vont bénéficier d’une liaison routière plus sûre, plus rapide et plus pratique entre l’Autriche et la Slovénie. La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (société d’exploitation des autoroutes de la République de Slovénie – DARS) ont en effet conclu un accord de prêt de 90 millions d’EUR qui servira à financer le renforcement et l’amélioration de la sécurité dans le tunnel des Karavanke.

Le prêt de la BEI bénéficie de garanties du Plan d’investissement pour l’Europe puisqu’il cible un goulet d’étranglement transfrontalier, ce qui relève des grands objectifs du Plan d’investissement pour l’Europe dans lequel la BEI et la Commission européenne sont des partenaires stratégiques.

Le tunnel des Karavanke est un ouvrage clé de la liaison autoroutière entre l’Autriche et la Slovénie, et plus largement entre l’Europe centrale et l’Europe du sud-est. Le projet a été élaboré en coopération avec ASFINAG, l’opérateur autoroutier autrichien.

Avec le soutien de la BEI, la DARS va construire un nouveau tube et rénover le tube existant afin de se conformer aux règles de sécurité de l’Union européenne s’appliquant aux tunnels du corridor RTE-T. Un autre prêt BEI de 95 millions d’EUR à ASFINAG servira à financer la réalisation de la liaison entre l’autoroute autrichienne et le tunnel modernisé d’une longueur de 8 km.

L’extension du tunnel des Karavanke est un projet prioritaire, aussi bien pour la Slovénie que pour l’UE, car il relie les corridors centraux Baltique-Adriatique et Baltique-Méditerranée du RTE-T.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Le soutien de la BEI à l’extension du tunnel des Karavanke et au renforcement de la sécurité dans cet ouvrage s’inscrit dans le cadre de notre longue tradition d’investissement dans les réseaux de transport au bénéfice des Européens. Le tunnel créera de nouvelles opportunités commerciales dans cette partie de l’Union et contribuera à améliorer la sécurité routière et à réduire la durée des trajets pour des millions de personnes, notamment pendant les vacances d’été. La signature de ce jour n’est que la dernière d’une série, et elle s’appuie sur un partenariat de longue date et fructueux avec la DARS. »

Tomaž Vidic, PDG de la DARS : « L’accord de prêt de 90 millions d’EUR signé aujourd’hui nous permet de boucler le montage financier destiné à appuyer la construction du tube oriental du tunnel des Karavanke qui contribuera à éliminer le goulet d’étranglement sur le réseau routier entre la Slovénie et l’Autriche. L’ouvrage améliorera considérablement la fluidité du trafic et la sécurité de ce tunnel transfrontalier, qui est également le plus long tunnel routier de Slovénie. Le projet est également important pour le développement du réseau routier européen global et l’amélioration de la liaison directe entre deux corridors du réseau central du RTE-T. Je tiens à remercier mes collègues qui ont travaillé sur ce projet, ainsi que la Banque européenne d’investissement qui a reconnu l’importance de ce projet d’infrastructure pour la Slovénie et pour l’Europe dans son ensemble. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Moins d’accidents, moins d’émissions de carbone et des trajets plus courts : tels sont les avantages pour les Européens du financement de 90 millions d’EUR accordé par l’UE en faveur de l’extension du tunnel des Karavanke. Cet investissement permettra de renforcer une section stratégique du réseau de transport européen, preuve supplémentaire de l’engagement de l’UE en faveur de la mobilité durable. »

Une fois agrandi, le tunnel des Karavanke réduira les risques d’accidents et les files d’attente de véhicules de plusieurs kilomètres des deux côtés de l’ouvrage, ce qui facilitera la circulation des biens, des services et des personnes sur l’un des principaux corridors de transit européens. Le projet aura également des incidences positives sur l’environnement et contribuera à réduire les niveaux de dioxyde de carbone (CO 2 ) et de polluants (oxydes d’azote (NOx), hydrocarbures et poussières) émis aujourd’hui par les véhicules faisant la queue.

Il s’agit du deuxième prêt de la banque de l’UE à la DARS à bénéficier des garanties du Plan d’investissement pour l’Europe, après l’introduction réussie du système de télépéage ouvert pour véhicules lourds.

Notes aux responsables de publication

À propos de l’activité de la BEI en Slovénie

Le montant total des engagements de la BEI en Slovénie depuis que la Banque a débuté ses activités dans le pays atteint 6,99 milliards d’EUR. Les opérations de la BEI couvrent des secteurs importants de l’économie slovène, dont les transports, l’environnement, les infrastructures énergétiques, la production manufacturière et les services. La promotion des petites et moyennes entreprises (PME) grâce à l’amélioration de leur accès aux financements à long terme par l’intermédiaire d’institutions financières locales constitue un volet important de l’activité de la banque de l’UE dans le pays. À ce jour, la BEI a soutenu plus de 5 000 PME slovènes, préservant ainsi plus de 44 000 emplois.

À propos de la DARS

Avec plus de 1 200 employés, la DARS est l’une des plus grandes entreprises détenues par la République de Slovénie. Elle a pour tâches principales l’organisation de la construction d’autoroutes et de toutes les activités connexes, la gestion et l’entretien des autoroutes existantes dans le pays et la perception des péages. La DARS prend diverses mesures pour garantir la sécurité routière et assurer un flux de circulation ininterrompu sur le réseau autoroutier. Elle s’emploie tout particulièrement à informer les usagers sur les conditions de circulation par le biais du centre d’informations routières.