Aujourd’hui, lors des assemblées du FMI et du Groupe de la Banque mondiale, l’Agence française de développement (AFD), la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Groupe KfW agissant au nom de l’État fédéral allemand ont rendu compte des progrès accomplis au titre de l’initiative Clean Oceans. Les partenaires se félicitent de l’engagement de l’ICO (banque espagnole de promotion économique) à rejoindre l’initiative.

Après sa première année de fonctionnement, l’initiative Clean Oceans a permis de fournir plus de 700 millions d’EUR de financements à long terme pour des projets visant à réduire et à recycler les débris et les déchets marins collectés sur terre, notamment les plastiques et les rejets d’eaux usées non traitées. L’objectif consiste à financer des projets des secteurs public et privé à hauteur de 2 milliards d’EUR en cinq ans.

Les projets soutenus jusqu’à présent concernent l’amélioration de l’assainissement à Ratmalana et Moratuwa (Sri Lanka), la gestion des déchets solides à Lomé (Togo), la gestion des eaux pluviales et des inondations à Cotonou (Bénin), l’eau et l’assainissement à Buenos Aires (Argentine), la gestion des eaux usées à Cape Town (Afrique du Sud), le financement de projets urbains verts et d’innovations dans le delta du fleuve Yang-tseu (Chine).

L’initiative Clean Oceans permet de recenser des projets de lutte contre les déchets plastiques dans les fleuves, les mers et sur terre, avec un accent particulier sur les zones riveraines et côtières des pays en développement d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient. En effet, une quantité importante de déchets plastiques entrant dans les océans provient de dix grands réseaux hydrographiques situés en Afrique et en Asie, qui ne sont pas dotés de dispositifs réguliers de collecte et d’élimination contrôlée des déchets, ni de systèmes adéquats de gestion des eaux usées et des eaux pluviales.

Rémy Rioux, directeur général de l’AFD : « Du Sri Lanka au Togo en passant par l’Argentine, l’initiative Clean Oceans s’avère extrêmement efficace pour sensibiliser le public à la pollution marine et à l’importance de la bonne santé des océans, conformément à l’objectif 14 de développement durable. Depuis son lancement conjoint par la BEI, le Groupe KfW et le Groupe AFD il y a seulement un an, cette initiative a déjà donné des résultats tangibles, notamment en réduisant les pressions anthropiques qui s’exercent sur l’océan. Cette réussite montre à quel point les partenariats ont un impact et jouent un rôle central en matière de développement, ce qui encourage d’autant plus tous les acteurs du développement à relever leurs ambitions et à continuer à préserver nos océans en commun. »