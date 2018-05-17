Une délégation de la Banque, menée par son président Werner Hoyer, a participé au sommet des Balkans occidentaux à Sofia

La BEI et la Serbie ont signé un protocole d’accord réitérant le soutien de la Banque en matière d’infrastructures de connectivité clés, de numérisation, de développement rural, de sécurité énergétique et de transports urbains

Le FEI (Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe BEI) a conclu des accords de garantie avec deux grandes banques serbes afin de faciliter l’accès des PME locales au financement

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux, a réaffirmé son engagement à soutenir la région sur la voie de son adhésion à l’Union européenne. Depuis 2007, la BEI a signé 7,5 milliards d’EUR de prêts en faveur de projets dans les Balkans occidentaux. Depuis le début de l’année, elle a signé plus d’un demi-milliard d’EUR de prêts destinés à la région.

Une délégation du Groupe BEI conduite par Werner Hoyer, son président, a participé aujourd’hui au sommet des Balkans occidentaux à Sofia (Bulgarie) accueilli par Boyko Borissov, Premier ministre de la Bulgarie. L’évènement a réuni des chefs de gouvernement des États membres de l’UE et des pays des Balkans occidentaux. Le sommet était présidé par Donald Tusk, président du Conseil européen. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, Federica Mogherini, responsable de la politique étrangère de l’UE, et Johannes Hahn, commissaire européen chargé de l’élargissement, étaient également présents.

Le sommet a abordé les problèmes de connectivité dans les secteurs des transports, de l’énergie et des infrastructures numériques, notamment du point de vue de la mobilité et de l’inclusion. L’objectif est de renforcer les liens à la fois au sein des Balkans occidentaux et avec l’UE, afin de relever les défis communs en matière de sécurité, de migrations et de géopolitique. La BEI est déjà fortement engagée dans tous ces domaines et accorde une attention particulière à la crise migratoire. En 2016, elle a lancé l’initiative Résilience économique (IRE) afin de répondre à la crise migratoire en apportant un soutien supplémentaire aux projets qui comblent les lacunes en matière d’infrastructures économiques et sociales, stimulent la croissance du secteur privé et créent des emplois. Cette initiative est le principal outil dont dispose la Banque pour s’attaquer aux causes profondes des migrations et des déplacements forcés. L’initiative a déjà permis à la BEI d’apporter près de 700 millions d’EUR de financements aux Balkans occidentaux et la Banque renforcera prochainement sa présence en Bosnie-Herzégovine et en Albanie. Les financements et l’assistance apportés par la BEI améliorent la résilience économique de l’ensemble de la région.

« Le Groupe BEI est présent dans les Balkans occidentaux depuis plus de quatre décennies et, depuis 2007, a prêté 7,5 milliards d’EUR pour financer des projets dans la région, a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI. Cela illustre la force de notre engagement en faveur de la modernisation des infrastructures de connectivité clés et en matière d’aide à la création d’emplois dans le secteur privé. Les accords de garantie signés ce jour avec les banques de la région témoignent de notre solide soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation. Notre travail améliore la vie des gens d’un bout à l’autre des Balkans occidentaux. »

« En ces temps de défis économiques et sociaux croissants, la BEI va renforcer ses investissements et ses financements en faveur des Balkans occidentaux à travers l’initiative Résilience économique et d’autres programmes, a poursuivi le président Hoyer. Le Groupe BEI continuera également de s’attaquer à ces problèmes en finançant des projets dans le cadre du programme de connectivité. Les infrastructures de transport sont indispensables pour la croissance économique et la compétitivité, car elles permettent aux personnes et aux marchandises de circuler plus librement. L’amélioration de la mobilité est source de cohésion sociale, de croissance économique et de création d’emplois. »

Lors du sommet, la République de Serbie et la BEI ont signé un protocole d’accord pour l’instruction d’un montant d’un milliard d’EUR d’investissements en faveur de la Serbie. Werner Hoyer, président de la BEI, Aleksandar Vučić, président serbe, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, Donald Tusk, président du Conseil européen, et Boyko Borissov, Premier ministre de la Bulgarie, ont assisté à la cérémonie de signature. Il s’agit d’une illustration du soutien apporté par le Groupe BEI en matière d’infrastructures de connectivité essentielles, telles que l’autoroute de la paix reliant la Serbie, le Kosovo* et l’Albanie, la numérisation des écoles serbes, le développement local et rural, la sécurité énergétique et les transports urbains.

En outre, le Fonds européen d’investissement (le FEI, qui fait partie du Groupe BEI) a signé des accords de garantie pour un montant total de 180 millions d’EUR avec Crédit Agricole Banka Srbija AD Novi Sad (CAS) et UniCredit Bank Serbia afin de soutenir les PME serbes. L’accord avec CAS, qui concerne la mise à disposition de 50 millions d’EUR en faveur de PME et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) innovantes, a été conclu dans le cadre de l’initiative InnovFin de la Commission européenne, soutenue par Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE. En vertu de cet accord, CAS sera incité à octroyer 50 millions d’EUR de prêts à 120 PME et petites ETI innovantes à des conditions plus favorables. La deuxième opération, qui prévoit l’apport de 130 millions d’EUR de prêts supplémentaires à 3 500 PME, constitue une augmentation dans le cadre de l’actuel accord COSME LGF avec UniCredit Bank Serbia.

*Cette désignation est sans préjudice des positions exprimées par les États membres de l’UE sur le statut du Kosovo et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.