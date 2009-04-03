Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la Banque européenne d’investissement, vient d’effectuer une visite de deux jours au Liban, au cours de laquelle, à l’invitation de Fouad Siniora, Premier ministre libanais, il a inauguré la station d’épuration de Tripoli qui a bénéficié d’un financement de la BEI, avant de signer aujourd’hui un prêt de 70 millions d’EUR destiné à appuyer la construction de nouvelles installations de traitement des eaux usées dans la région du Kesrouan. Il a aussi participé à la pose de la première pierre du chantier du périphérique ouest de Tripoli, que la BEI cofinance également.

Le financement d’infrastructures efficaces constitue une priorité pour la BEI et pour la FEMIP, son bras financier dans le bassin méditerranéen, afin de créer un environnement favorable aux investissements et d’améliorer la qualité de vie dans cette région. Il s’agit également pour la BEI d’honorer l’engagement qu’elle a pris, lors de la troisième conférence de Paris en 2007, de prêter 960 millions d’EUR au cours des cinq prochaines années en faveur de la reconstruction et du développement du Liban.

Le nouveau prêt accordé par la Banque dans le but d’étoffer les infrastructures d’approvisionnement en eau du Kesrouan permettra de renforcer les services d’assainissement dans cette région touristique à forte densité de population, l’objectif étant d’empêcher le déversement des eaux non épurées dans la mer. Ce projet figure sur la liste des priorités du Liban liées à l’initiative « Horizon 2020 » et s’inscrit dans le cadre du plan national de lutte contre la pollution relatif à la convention de Barcelone.

Au titre de la récente Facilité d’investissement pour le voisinage (FIV), la Commission européenne apportera également une assistance technique de 4 millions d’EUR aux promoteurs des infrastructures d’assainissement du Kesrouan. Des experts internationaux veilleront à l’exploitation durable de la composante ouest des infrastructures et à la gestion adéquate du projet au cours des cinq premières années d’activité.

Philippe de Fontaine Vive s’est félicité de la situation en ces termes : « Je suis très heureux de constater que nos prêts précédents prennent forme et remplissent leurs objectifs et que la FEMIP est en mesure de continuer à épauler le Liban. »

Note aux responsables de publication

La FEMIP, la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat, est le bras financier de la Banque européenne d’investissement dans le bassin méditerranéen. Elle a pour mission de promouvoir le développement de neuf pays : l’Algérie, l’Égypte, Gaza-Cisjordanie, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie et la Tunisie. Ses deux priorités d’investissement sont le soutien au secteur privé, moteur d’une croissance durable, et la création d’un environnement propice à l’investissement par des infrastructures performantes et des systèmes bancaires adaptés. La FEMIP s’est imposée comme le principal partenaire financier de la région méditerranéenne, avec plus de 8,5 milliards d’EUR investis depuis 2002. Elle encourage également le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, au niveau institutionnel, mais aussi avec les représentants du secteur privé et de la société civile.

La Facilité d’investissement pour le voisinage (FIV) appuie des projets d’infrastructures lourdes, essentiellement dans les secteurs des transports et de l’environnement, dans les pays voisins de l’Union européenne. Elle affecte des aides non remboursables à des opérations de prêt menées par des institutions financières publiques européennes. La station d’épuration du Kesrouan est le premier projet libanais à bénéficier de cet instrument innovant qui facilite la réalisation des priorités d’investissement au Liban.