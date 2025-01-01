Photothèque de la BEI

Dans cette section, vous trouverez des séries de photographies sur des sujets particuliers. Il s’agit notamment de photographies de membres du Comité de direction de la Banque, d’anciens présidents et de vice-présidentes/vice-présidents, du siège de la Banque à Luxembourg, ainsi que d’une sélection de photographies de projets phares pour illustrer les activités de la Banque.
Informations relatives aux droits d’auteur
D’une manière générale, la reproduction à des fins non commerciales des photographies publiées sur le site web de la BEI est autorisée, à condition que la source soit mentionnée (voir les informations fournies en dessous de chacune des images).
Néanmoins, veuillez noter qu’une autorisation est nécessaire pour la reproduction à des fins commerciales. Nous vous prions de soumettre votre demande à l’aide du formulaire de contact. Des précisions vous seront ensuite données sur la manière dont les photographies peuvent être utilisées.
La Banque européenne d’investissement gère ce site web dans le but de faciliter l’accès du public aux informations relatives à son rôle et à ses activités. Toute reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, dans la mesure où la source est citée.
Certains documents sur ce site web peuvent mentionner des liens vers des sites web d’autres organisations. Veuillez noter que ces liens n’engagent pas la responsabilité de la BEI et que nous ne contrôlons ni ne pouvons garantir la pertinence, la contemporanéité ou l’exactitude de ces documents externes.