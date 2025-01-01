Photothèque de la BEI

D’une manière générale, la reproduction à des fins non commerciales des photographies publiées sur le site web de la BEI est autorisée, à condition que la source soit mentionnée (voir les informations fournies en dessous de chacune des images).

Néanmoins, veuillez noter qu’une autorisation est nécessaire pour la reproduction à des fins commerciales. Nous vous prions de soumettre votre demande à l’aide du formulaire de contact. Des précisions vous seront ensuite données sur la manière dont les photographies peuvent être utilisées.