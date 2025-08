Séance annuelle 2025 du Conseil des gouverneurs

Le Groupe BEI relève son plafond de financement 2025

Le Conseil des gouverneurs de la BEI a approuvé un financement record de 100 milliards d’euros et de nouveaux programmes visant à renforcer la compétitivité, le leadership technologique et la sécurité de l’Europe.

Ce volume revu à la hausse permettra notamment de consacrer 3,5 % du total des financements à la sécurité et à la défense européennes.

Lancement du plus grand programme de l’UE destiné à financer le leadership technologique de l’Europe et approbation d’une première série de nouveaux instruments de soutien aux technologies propres.

Le Conseil d’administration du FEI approuve un accord visant à fournir une garantie paneuropéenne aux entreprises qui ont des relations commerciales avec l’Ukraine.