Une relance mettant l’accent sur l’égalité entre les sexes

Le Défi 2X ne se contente pas de lever des fonds à l’appui de l’entrepreneuriat féminin. Les critères de cette initiative harmonisent les efforts des institutions de promotion du développement en créant une norme mondiale pour le financement de l’égalité entre les sexes.

Les critères du Défi 2X ont permis à la BEI d’établir avec rigueur et clarté ce qui devrait être considéré comme un financement en faveur de l’égalité entre les sexes et, à ce titre, soutient sa propre stratégie en la matière. La mise en œuvre de ces critères permet également à la Banque européenne d’investissement de mieux suivre ses investissements en faveur de l’égalité entre les sexes. Depuis janvier 2018, la Banque a fourni plus de 430 millions d’euros de financement à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe qui répondent à ces critères.

La reconstruction de nos économies après la pandémie de coronavirus présente d’immenses défis, mais aussi une occasion formidable d’appuyer la participation économique des femmes. Les critères du Défi 2X devraient être intégrés aux efforts de reprise et de relance économique visant à promouvoir l’entrepreneuriat et l’emploi des femmes. La pandémie pourrait offrir une occasion unique aux entreprises détenues par des femmes actives dans le domaine de la santé et de l’éducation en ligne. Elle pourrait également encourager les petites entreprises à améliorer leurs compétences dans les domaines du numérique et du marketing en ligne pour faire face aux perturbations générées par le COVID-19.

Le manque de crédit freine la capacité des femmes à contribuer sur les plans économique et social. Il compromet également la capacité d’une société à faire face à des défis immenses tels que la pauvreté, les changements climatiques et les crises sanitaires comme la pandémie actuelle. L’appui à l’autonomisation économique des femmes est essentiel pour aider les pays à se développer et à créer des richesses.

Moa Westman est spécialiste de l’égalité entre les sexes à la Banque européenne d’investissement. Sabine Kayser est chargée principale des questions de politique générale.