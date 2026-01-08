A réception de la demande, le service des visites se met en contact avec le responsable du groupe pour confirmer la visite pour autant que nos disponibilités le permettent et les conditions d’inscription soient remplies.

Le responsable du groupe de visiteurs est prié de transmettre au plus tard deux semaines avant la visite la liste des participants numérotée et classée alphabétiquement par nom à l’aide de la liste des participants.

Le jour de la visite, le groupe est prié de se présenter à la réception du bâtiment de la BEI qui lui aura été indiquée dans la confirmation de visite (plan d'accès).

Chaque participant sera muni de sa carte d’identité ou passeport.

Il convient d’observer la plus stricte ponctualité et d’arriver, en fonction du nombre de visiteurs, de 10 à 15 minutes à l’avance afin de passer le contrôle de sécurité.

Un membre du Service des visites de groupes accueille le groupe de visiteurs dès l’entrée à la BEI, l’accompagne et l’encadre jusqu’à la salle de conférence. Le responsable du groupe est également prié de veiller à l’encadrement des visiteurs.

Nous encourageons les visiteurs à se procurer aux réceptions la documentation qu’il leur sera utile.

L’accès au restaurant self-service ou à la cafétéria de la BEI n’est pas possible.

Durant toute la visite, les participants du groupe sont tenus d’observer les règles de sécurité et de comportement instaurées par la Banque.

Pour des raisons exceptionnelles, la BEI se réserve le droit d’annuler une visite programmée.

Pour tout renseignement complémentaire, prière d'adresser un courriel à l'adresse suivante : visites@bei.org.