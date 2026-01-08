Visites de groupes

Chaque année, la Banque européenne d’investissement accueille plus de 3000 étudiants et professionnels. Elle leur donne ainsi l’occasion de découvrir ou d’approfondir leurs connaissances sur le rôle et les activités de la Banque européenne d’investissement.
La Banque européenne d'investissement accueille des groupes de visiteurs sur demande écrite. Les visites sont organisées pour des groupes de 15 à 45 personnes. À titre exceptionnel, des groupes plus nombreux peuvent être admis sur demande.
Compte tenu des capacités d'accueil limitées, nous recevons les groupes de personnes ayant un intérêt professionnel direct pour les activités opérationnelles de la Banque ou possédant déjà certaines connaissances en matière bancaire, à savoir les étudiants universitaires (en économie, finance, affaires européennes, etc.) ainsi que les associations ou groupes d'intérêt des secteurs bancaire, économique et financier.
Veuillez noter que la BEI ne reçoit pas de groupes de visiteurs pendant la pause estivale (juillet-août).
La BEI n’offre pas de visites privées ou individuelles.
Une visite dure une heure et demie au maximum. Elle comprend une présentation générale sur le rôle et les activités de la BEI, suivie d'une séance de questions et réponses et une pause café.
Les visites sont offertes gratuitement et ont lieu soit le matin de 9h30 à 11h00, soit l'après-midi de 14h00 à 16h00. Nous préférons recevoir des groupes entre le mardi et le jeudi à ces horaires. Veuillez noter qu'aucune visite n'est prévue le vendredi,, qu'elles ne sont pas disponibles les jours fériés, pendant les périodes de fermeture des bureaux de la BEI, ou lorsque nos activités ne le permettent pas.
Compte tenu de l’intérêt suscité par la BEI auprès des étudiants et professionnels, il convient d’adresser toute demande de visite au moins deux mois avant la date envisagée de la visite.
Les présentations sont faites soit en français, anglais ou allemand selon la disponibilité de nos orateurs.
Avant de formuler une demande de visite à la BEI, nous vous prions de lire attentivement les informations concernant nos conditions d’inscription et modalités organisationnelles.
A réception de la demande, le service des visites se met en contact avec le responsable du groupe pour confirmer la visite pour autant que nos disponibilités le permettent et les conditions d’inscription soient remplies.
Le responsable du groupe de visiteurs est prié de transmettre au plus tard deux semaines avant la visite la liste des participants numérotée et classée alphabétiquement par nom à l’aide de la liste des participants.
Le jour de la visite, le groupe est prié de se présenter à la réception du bâtiment de la BEI qui lui aura été indiquée dans la confirmation de visite (plan d'accès).
Chaque participant sera muni de sa carte d’identité ou passeport.
Il convient d’observer la plus stricte ponctualité et d’arriver, en fonction du nombre de visiteurs, de 10 à 15 minutes à l’avance afin de passer le contrôle de sécurité.
Un membre du Service des visites de groupes accueille le groupe de visiteurs dès l’entrée à la BEI, l’accompagne et l’encadre jusqu’à la salle de conférence. Le responsable du groupe est également prié de veiller à l’encadrement des visiteurs.
Nous encourageons les visiteurs à se procurer aux réceptions la documentation qu’il leur sera utile.
L’accès au restaurant self-service ou à la cafétéria de la BEI n’est pas possible.
Durant toute la visite, les participants du groupe sont tenus d’observer les règles de sécurité et de comportement instaurées par la Banque.
Pour des raisons exceptionnelles, la BEI se réserve le droit d’annuler une visite programmée.
Pour tout renseignement complémentaire, prière d'adresser un courriel à l'adresse suivante : visites@bei.org.
Un contrôle de sécurité à lieu à l’entrée des bâtiments de la BEI, chaque visiteur est prié d’observer scrupuleusement les consignes données par les agents de sécurité ou le guide d’accueil.
Chaque visiteur devra présenter sa carte d’identité ou passeport. Il lui sera ensuite remis un badge d’identification qu’il devra porter de façon visible tout au long de la visite.
Chaque participant passera un portique de détection des métaux, ses bagages seront également vérifiés par scanner. Nous conseillons donc aux visiteurs d’emporter le minimum d’effets personnels.
Pour des raisons de sécurité, les visiteurs ne sont pas autorisés à se déplacer à l’intérieur du bâtiment de la BEI outre vers la salle de conférence (ou vers les lieux indiqués dans le programme).
Pendant toute la durée de la visite, les visiteurs sont tenus de se conduire avec réserve et retenue. Le responsable veillera à l’encadrement du groupe et s’assurera que tous les visiteurs quittent la BEI tous ensemble.
Il est interdit de fumer dans l’enceinte de la BEI.
Nos équipements sont adaptés aux besoins des visiteurs à mobilité réduite ou en situation de handicap physique. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous informer à l’avance si votre groupe comprend une ou plusieurs personnes à besoins spécifiques (chiens guides d'aveugles et de malvoyants admis).