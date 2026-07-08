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        Audit interne

        L’Audit interne est une fonction indépendante qui effectue une évaluation systématique et rigoureuse des procédures de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle interne de la Banque en vue de leur amélioration.

        Il fournit à tous les niveaux de direction de la Banque des analyses, des recommandations ou des plans d’action approuvés, ainsi que des conseils et des informations sur les activités examinées.

        L’Audit interne aide la BEI à atteindre ses objectifs en donnant à la direction l’assurance que la Banque fonctionne et travaille convenablement et efficacement.

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