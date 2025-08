Le processus de contrôle du risque de crédit pour les opérations de prêt est mis en œuvre à la fois avant et après leur signature. Son objectif est d’éviter d’emblée l’octroi de prêts douteux puis, après le décaissement, de veiller à ce que la valeur des prêts de la BEI soit préservée et ainsi d’assurer le recouvrement intégral et en temps utile de tous les montants restant dus. Dans le cas des opérations de trésorerie, de portefeuille et de produits dérivés, l’objectif est aussi de veiller à ce que les contreparties soient de haute qualité, à ce que les limites bilatérales ne soient pas dépassées et à ce que le risque de crédit associé aux opérations soit correctement mesuré et, si nécessaire, couvert par des sûretés à tout moment.

Le département Risque de crédit et risque climatique émet un avis indépendant sur ces deux types de risque pour chaque proposition de prêt soumise au Comité de direction ; en outre, il formule des recommandations sur la structure du prêt, après vérification de la conformité de celui-ci avec les orientations de la politique de crédit ainsi qu’avec les limites individuelles et sectorielles approuvées. Il délivre aussi des conseils sur des éléments pertinents qu’il conviendrait d’inclure dans les contrats finaux afin d’atténuer le risque de crédit (clauses contractuelles, par exemple).

Une analyse approfondie de la solvabilité tant du client que du garant (le cas échéant) est effectuée, en tenant également compte de la durée de l’opération, ainsi que de l’ensemble des engagements et sûretés qui s’appliquent. Le résultat de cette évaluation est quantifié par un classement interne des prêts, basé sur la méthodologie de la perte attendue. Ce classement des prêts donne une indication globale quant à l’opportunité de l’opération proposée et au niveau de provisionnement requis.

Toutes les lignes directrices de la politique de la Banque en matière de risques de crédit sont établies et approuvées par les instances compétentes.