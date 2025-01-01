European Central Bank

La Banque centrale européenne (BCE) est la banque centrale des 19 pays de l’UE qui ont adopté l’euro. Elle gère l’euro, maintient la stabilité des prix et met en œuvre la politique économique et monétaire de l’UE. En outre, elle favorise la coopération entre les banques centrales nationales.

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement de l’Union européenne et a pour actionnaires les États membres de l’UE. En coopération avec la BCE, la BEI contribue à soutenir la croissance économique et la création d’emplois.