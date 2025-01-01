Compétences de base pour travailler à la BEI

Travailler à la BEI, c’est mettre à profit vos atouts uniques dans un environnement divers et multiculturel pour contribuer à la construction d’une Europe et d’un monde meilleurs. Explorez les compétences de base que nous recherchons pour toutes les fonctions à la BEI.
Que veut dire « compétences » ?
Les compétences sont des comportements observables requis pour assurer une fonction avec succès. En tant que normes communes et objectives, elles sont utilisées dans tous les processus de gestion du personnel, notamment pour le recrutement, l’intégration et la période probatoire, l’évaluation des performances, la formation et le développement, ainsi que l’évolution de carrière.
- Volonté de mener ses tâches à bien : vous agissez dans un souci de performance, en cherchant en permanence à vous améliorer et faites preuve de détermination pour atteindre les objectifs à court et long terme.
- Aptitude au changement : vous faites preuve de souplesse pour vous adapter à l’évolution des environnements et des approches en vue d’obtenir des résultats.
- Collaboration : vous travaillez bien au sein des équipes et échangez de manière constructive avec vos collègues de l’ensemble de l’organisation, en comprenant les points de vue divergents et en leur accordant de l’importance.
- Engagement envers l’organisation : vous avez la volonté de vous investir dans une organisation qui a pour mission de soutenir l’Europe et est ouverte à la diversité, en alignant votre attitude sur les valeurs de la Banque et en promouvant l’intégrité à l’appui de notre mission et de nos principes.
- Développement des compétences d’autrui : vous investissez dans la croissance à long terme d’autrui, en l’aidant à exploiteur ses forces et son potentiel grâce à une compréhension de ses capacités uniques et des domaines où il peut progresser.
- Réflexion stratégique : vous réfléchissez aux objectifs à long terme de la Banque, alignez vos actions sur son orientation stratégique et partagez des éclairages précieux.
- Direction d’équipe : vous formez et motivez une équipe très performante, en inspirant l’excellence et en remédiant aux performances insatisfaisantes lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’organisation.