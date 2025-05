Possibilités de carrière dans l’informatique

Les technologies de l’information jouent un rôle central dans la mise en œuvre de nos investissements porteurs de transformations, ce qui place les équipes informatiques au cœur de l’institution. Nous sommes résolus à rester à l’avant-garde de l’innovation dans les domaines du matériel, des logiciels, de l’infrastructure réseau et des systèmes de communication, en investissant dans des technologies émergentes prometteuses qui stimulent l’innovation et l’excellence.

Nous sommes la Banque européenne d’investissement, l’une des plus importantes institutions de financement multilatérales au monde et une bailleuse de fonds majeure pour les financements climatiques. Nous avons pour mission de façonner un avenir meilleur pour l’Union européenne et au-delà.

À la BEI, nous avons pour mission d’avoir un impact notable sur le quotidien dans l’ensemble de l’UE et au-delà. En rejoignant notre équipe, vous participerez à des projets qui promeuvent la croissance durable, l’innovation et un changement positif dans le monde. Vous aurez l’occasion d’apporter une contribution concrète tout en développant vos compétences et en relevant de nouveaux défis.

Nous proposons un cadre de travail accueillant et dynamique dans notre siège à Luxembourg ainsi que dans notre réseau de bureaux situés dans toute l’Europe et dans le monde. À la BEI, vous pourrez atteindre vos objectifs de carrière tout en préservant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, grâce à d’excellentes possibilités de développement professionnel via la formation, la mobilité interne et la promotion fondée sur le mérite.

