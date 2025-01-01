En rejoignant la BEI, vous pourrez acquérir une expérience inestimable tout en contribuant à des projets à fort impact au sein de la banque de l’UE.
Avec notre programme pour jeunes diplômés, vous occuperez un poste junior dans un domaine d’activité spécifique, où vous mettrez en pratique vos compétences, contribuerez activement à la mission de votre équipe et assumerez de nouvelles responsabilités à mesure que vous vous développerez.
Votre progression
Un programme de formation sur mesure et spécifique à votre poste sera mis en œuvre pour vous.
Vous collaborerez avec des professionnels chevronnés et apprendrez à leur contact.
Vous ferez l’expérience directe de notre environnement de travail inclusif et multiculturel.
Conditions d’admission
Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire et avez moins de deux ans d’expérience professionnelle depuis l’obtention de votre dernier diplôme en date (hors stages de moins de neuf mois).
Durée
Notre programme pour jeunes diplômés dure généralement d’un à deux ans (avec la possibilité qu’il soit prolongé jusqu’à quatre ans).
Ce que nous proposons
Comment postuler ?
- Consultez notre portail d’offres d’emploi.
- Sélectionnez « Traineeship & GRAD programmes » (stages et programmes pour les jeunes diplômés) dans la rubrique « Job category » (catégorie d’emploi) dans la partie à gauche de la page.
- Répondez aux annonces relatives au programme pour jeunes diplômés en soumettant votre candidature en ligne.