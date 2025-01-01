En rejoignant la BEI, vous pourrez acquérir une expérience inestimable tout en contribuant à des projets à fort impact au sein de la banque de l’UE.

Avec notre programme pour jeunes diplômés, vous occuperez un poste junior dans un domaine d’activité spécifique, où vous mettrez en pratique vos compétences, contribuerez activement à la mission de votre équipe et assumerez de nouvelles responsabilités à mesure que vous vous développerez.