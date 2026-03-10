La BEI adopte une politique de « tolérance zéro » à l’égard de la fraude, de la corruption, de la collusion, de la coercition, de l’obstruction, du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (conjointement la « manœuvre interdite » au sens de la politique antifraude de la BEI) dans le cadre de ses activités et de ses opérations.
Politique d’exclusion
La politique d’exclusion de la BEI définit la politique et les procédures relatives à l’exclusion, pendant une période donnée, d’entités ou de particuliers qui se sont livrés à une manœuvre interdite, des projets financés par la BEI ou d’autres activités liées à la Banque. Elle applique les interdictions prévues par la politique antifraude de la BEI et, ce faisant, contribue à préserver les intérêts financiers, l’intégrité et la réputation de la Banque et des activités qu’elle finance.
Les procédures engagées en vertu de la politique d’exclusion respectent un processus de vérification en trois étapes visant à déterminer si les éléments de preuve soumis appuient de façon convaincante la conclusion selon laquelle une entité ou un particulier s’est livré à une manœuvre interdite.
Le régime des décisions d’exclusion possibles est défini dans la Politique d’exclusion de la BEI. Tant dans les procédures d’exclusion que dans les règlements négociés, plusieurs circonstances atténuantes ou aggravantes peuvent être prises en considération pour définir des mesures d’exclusion appropriées et les modalités y afférentes. En outre, la BEI peut également considérer les circonstances atténuantes ou aggravantes décrites dans les principes généraux et les lignes directrices des banques multilatérales de développement (BMD).
Le traitement des données à caractère personnel par la BEI est régi par le règlement (UE) 2018/1725. Vous trouverez des informations détaillées dans la déclaration de confidentialité dans le cadre de la politique d’exclusion de la BEI.
Entités visées par une procédure d’exclusion
Les entités suivantes sont actuellement publiquement visées par une procédure d’exclusion de la BEI ou par un accord de règlement :
|Nom
|Pays de constitution
|Nature de la décision
|Du
|Au
|Type de procédure
|Henan Electric Power Transmission and Transformation Construction Co., Ltd
|China
|Exclusion pour une durée de quatre (4) ans, avec levée conditionnelle après deux (2) ans
|14.3.2022
|13.3.2026
|Procédure discrétionnaire
|
Odebrecht Engenharia e Construcao Internacional S.A. (OECI S.A.)
|Brésil
|Non-exclusion conditionnelle pour une durée de 12 mois
|20.8.2025
|19.8.2026
|Accord de règlement négocié
|
China Gezhouba Group Co., Ltd. (CGGC) ainsi que 212 entités affiliées
Liste complète des entités affiliées exclues
|China
|Exclusion pour une durée de 13 mois
|7.8.2025
|6.9.2026
|Accord de règlement négocié
|Renaissance Travaux Publics
|Côte d'Ivoire
|Exclusion pour une durée de quatre (4) ans, avec levée conditionnelle après deux (2) ans
|27.06.2022
|26.06.2026
|Procédure discrétionnaire
|Société des Grands Travaux Internationaux
|Tunisie
|Exclusion pour une durée de quatre (4) ans, avec levée conditionnelle après deux (2) ans
|27.06.2022
|26.06.2026
|Procédure discrétionnaire
|EMA Côte d’Ivoire (EMA-CI)
|Côte d'Ivoire
|Exclusion pour une durée de quatre (4) ans, avec levée conditionnelle après deux (2) ans
|27.06.2022
|26.06.2026
|Procédure discrétionnaire
|Entreprise Ivoirienne de Bâtiment et Hydraulique SARL (EIBH)
|Côte d'Ivoire
|Exclusion pour une durée de cinq (5) ans, avec levée conditionnelle après trois (3) ans
|07.03.2023
|06.03.2028
|Procédure discrétionnaire
|Entreprise Ivoirienne de Travaux publics (EITP)
|Côte d'Ivoire
|Exclusion pour une durée de cinq (5) ans, avec levée conditionnelle après trois (3) ans
|04.04.2023
|03.04.2028
|Procédure discrétionnaire
|Consortium d’Etude et Réalisation Bâtiment (COEREBCI)
|Côte d'Ivoire
|Exclusion pour une durée de cinq (5) ans, avec levée conditionnelle après trois (3) ans
|31.05.2023
|30.05.2028
|Procédure discrétionnaire
|Litia SARL
|Côte d'Ivoire
|Exclusion pour une durée de cinq (5) ans
|04.08.2023
|03.08.2028
|Procédure discrétionnaire
|Société Nouvelle d’Electricité SNE
|Côte d'Ivoire
|Exclusion pour une durée de cinq (5) ans, avec levée conditionnelle après trois (3) ans
|04.08.2023
|03.08.2028
|Procédure discrétionnaire
|Sieyuan Electric Co. Ltd
Déclaration publique
|Chine
|Exclusion pour une durée de 12 mois
|3.6.2025
|2.6.2026
|Accord de règlement négocié
|China Road and Bridge Corporation (CRBC)
Déclaration publique
|Chine
|Non-exclusion conditionnelle pour une durée de 18 mois
|3.6.2025
|2.12.2026
|Accord de règlement négocié