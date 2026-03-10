Politique d’exclusion

La politique d’exclusion de la BEI définit la politique et les procédures relatives à l’exclusion, pendant une période donnée, d’entités ou de particuliers qui se sont livrés à une manœuvre interdite, des projets financés par la BEI ou d’autres activités liées à la Banque. Elle applique les interdictions prévues par la politique antifraude de la BEI et, ce faisant, contribue à préserver les intérêts financiers, l’intégrité et la réputation de la Banque et des activités qu’elle finance.

Les procédures engagées en vertu de la politique d’exclusion respectent un processus de vérification en trois étapes visant à déterminer si les éléments de preuve soumis appuient de façon convaincante la conclusion selon laquelle une entité ou un particulier s’est livré à une manœuvre interdite.

Le régime des décisions d’exclusion possibles est défini dans la Politique d’exclusion de la BEI. Tant dans les procédures d’exclusion que dans les règlements négociés, plusieurs circonstances atténuantes ou aggravantes peuvent être prises en considération pour définir des mesures d’exclusion appropriées et les modalités y afférentes. En outre, la BEI peut également considérer les circonstances atténuantes ou aggravantes décrites dans les principes généraux et les lignes directrices des banques multilatérales de développement (BMD).

Le traitement des données à caractère personnel par la BEI est régi par le règlement (UE) 2018/1725. Vous trouverez des informations détaillées dans la déclaration de confidentialité dans le cadre de la politique d’exclusion de la BEI.