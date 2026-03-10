Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La BEI adopte une politique de « tolérance zéro » à l’égard de la fraude, de la corruption, de la collusion, de la coercition, de l’obstruction, du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (conjointement la « manœuvre interdite » au sens de la politique antifraude de la BEI) dans le cadre de ses activités et de ses opérations.

Politique d’exclusion

La politique d’exclusion de la BEI définit la politique et les procédures relatives à l’exclusion, pendant une période donnée, d’entités ou de particuliers qui se sont livrés à une manœuvre interdite, des projets financés par la BEI ou d’autres activités liées à la Banque. Elle applique les interdictions prévues par la politique antifraude de la BEI et, ce faisant, contribue à préserver les intérêts financiers, l’intégrité et la réputation de la Banque et des activités qu’elle finance.

Les procédures engagées en vertu de la politique d’exclusion respectent un processus de vérification en trois étapes visant à déterminer si les éléments de preuve soumis appuient de façon convaincante la conclusion selon laquelle une entité ou un particulier s’est livré à une manœuvre interdite.

Le régime des décisions d’exclusion possibles est défini dans la Politique d’exclusion de la BEI. Tant dans les procédures d’exclusion que dans les règlements négociés, plusieurs circonstances atténuantes ou aggravantes peuvent être prises en considération pour définir des mesures d’exclusion appropriées et les modalités y afférentes. En outre, la BEI peut également considérer les circonstances atténuantes ou aggravantes décrites dans les principes généraux et les lignes directrices des banques multilatérales de développement (BMD).

Le traitement des données à caractère personnel par la BEI est régi par le règlement (UE) 2018/1725. Vous trouverez des informations détaillées dans la déclaration de confidentialité dans le cadre de la politique d’exclusion de la BEI.

Entités visées par une procédure d’exclusion

Les entités suivantes sont actuellement publiquement visées par une procédure d’exclusion de la BEI ou par un accord de règlement :

Nom Pays de constitution Nature de la décision Du Au Type de procédure
Henan Electric Power Transmission and Transformation Construction Co., Ltd China Exclusion pour une durée de quatre (4) ans, avec levée conditionnelle après deux (2) ans 14.3.2022  13.3.2026 Procédure discrétionnaire

Odebrecht Engenharia e Construcao Internacional S.A. (OECI S.A.)

Déclaration publique

 Brésil Non-exclusion conditionnelle pour une durée de 12 mois 20.8.2025 19.8.2026 Accord de règlement négocié

China Gezhouba Group Co., Ltd. (CGGC) ainsi que 212 entités affiliées

Liste complète des entités affiliées exclues

Déclaration publique

 China Exclusion pour une durée de 13 mois 7.8.2025 6.9.2026 Accord de règlement négocié
Renaissance Travaux Publics Côte d'Ivoire Exclusion pour une durée de quatre (4) ans, avec levée conditionnelle après deux (2) ans 27.06.2022  26.06.2026 Procédure discrétionnaire
Société des Grands Travaux Internationaux Tunisie Exclusion pour une durée de quatre (4) ans, avec levée conditionnelle après deux (2) ans 27.06.2022  26.06.2026 Procédure discrétionnaire
EMA Côte d’Ivoire (EMA-CI) Côte d'Ivoire Exclusion pour une durée de quatre (4) ans, avec levée conditionnelle après deux (2) ans 27.06.2022  26.06.2026 Procédure discrétionnaire
Entreprise Ivoirienne de Bâtiment et Hydraulique SARL (EIBH) Côte d'Ivoire Exclusion pour une durée de cinq (5) ans, avec levée conditionnelle après trois (3) ans 07.03.2023  06.03.2028 Procédure discrétionnaire
Entreprise Ivoirienne de Travaux publics (EITP) Côte d'Ivoire Exclusion pour une durée de cinq (5) ans, avec levée conditionnelle après trois (3) ans 04.04.2023  03.04.2028 Procédure discrétionnaire
Consortium d’Etude et Réalisation Bâtiment (COEREBCI) Côte d'Ivoire Exclusion pour une durée de cinq (5) ans, avec levée conditionnelle après trois (3) ans 31.05.2023  30.05.2028 Procédure discrétionnaire
Litia SARL Côte d'Ivoire Exclusion pour une durée de cinq (5) ans 04.08.2023  03.08.2028 Procédure discrétionnaire
Société Nouvelle d’Electricité SNE Côte d'Ivoire Exclusion pour une durée de cinq (5) ans, avec levée conditionnelle après trois (3) ans 04.08.2023  03.08.2028 Procédure discrétionnaire
Sieyuan Electric Co. Ltd
Déclaration publique		 Chine Exclusion pour une durée de 12 mois 3.6.2025 2.6.2026 Accord de règlement négocié
China Road and Bridge Corporation (CRBC)
Déclaration publique		 Chine Non-exclusion conditionnelle pour une durée de 18 mois 3.6.2025 2.12.2026 Accord de règlement négocié

