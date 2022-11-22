Dorfleben in Potosí: Angélicas Geschichte

Angélica ist Krankenschwester im Gesundheitsposten von Collpa, einem kleinen Dorf in den bolivianischen Anden. Um ihr Handy oder ihren Laptop aufzuladen, musste sie bis vor Kurzem in den nächsten Ort gehen, und Licht spendeten nur Kerzen. Seit 2022 ist das anders: Gleich neben ihrem Gesundheitsposten wurde ein Solarmodul installiert, das Strom liefert. Jetzt kann sie jederzeit mit den Menschen in den umliegenden Dörfern kommunizieren und sie besser betreuen. Über 3 500 Haushalte, Schulen und Gesundheitsposten in der Region haben sauberen Strom bekommen – zu verdanken ist das dem „Harvesting Water, Sowing Light“-Projekt der bolivianischen Regierung, hinter dem die Entwicklungsbank FONPLATA und die Europäische Investitionsbank mit finanzieller Unterstützung aus der Investitionsfazilität für Lateinamerika der EU stehen.

