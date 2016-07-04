Der 130 Jahre alte Beskyd-Tunnel ist undicht. Wasser läuft durch das Dach und gefriert in den kalten, karpatischen Wintern. Es entstehen riesige Eiszapfen, die manchmal den Zugverkehr aus der Ukraine in die Slowakei und nach Ungarn blockieren. Aber die Handelsbeziehungen zwischen der Ukraine und Europa sind alles andere als eisig. Daher wird in dieser schönen, abgelegenen Gegend 100 Kilometer von Lwiw ein neuer Tunnel neben dem baufälligen alten in Betrieb genommen – und es wird kein Eis geben, das die Züge aufhalten wird.

Der Durchbruch des 1,8 Kilometer langen Tunnels erfolgte zu Beginn des Jahres. Anfang 2018 sollen die Tunnelwände verblendet und die Gleise verlegt sein. Dann rollen voraussichtlich 60 Prozent des Transitgüterverkehrs von der Ukraine nach Mitteleuropa durch den neuen Tunnel. „Dieser Verkehrskorridor ist von hoher Bedeutung für die ukrainische Wirtschaft“, sagte Mykola Didukh, Bauleiter des Eisenbahntunnels für Ukrainian Railways, der staatlichen Eisenbahngesellschaft. „Er bringt uns auf jede Weise näher zu Europa.“

Der Eisenbahntunnel ist ein Symbol für die erstarkenden Verbindungen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union. Beide unterzeichneten im März 2014 ein Assoziierungsabkommen. Da sich die EU stärker in der Ukraine engagiert, wird auch die Europäische Investitionsbank mehr Finanzierungen bereitstellen. Seit 2014 hat sie an das osteuropäische Land 2,2 Milliarden Euro vergeben. „Wir eignen uns auch europäisches Know-how an“, fügte Didukh hinzu, „indem wir mit europäischen Experten arbeiten.“

Der neue Beskyd-Tunnel wurde vor mehr als einem Jahrzehnt in Angriff genommen. Er soll den derzeitigen Eisenbahntunnel ersetzen. Dieser wurde 1886 erbaut, als die Region noch Teil der Österreichisch-Ungarischen Monarchie war. Neben den Eiszapfen ist der Verkehr durch den Eisenbahntunnel auch dadurch beeinträchtigt, dass der Tunnel nur eingleisig ist. Daher müssen Frachtzüge an einem Ende warten, bis die entgegenkommenden Züge den Tunnel passiert haben.