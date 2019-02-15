© Orbital Systems

Houston, ich bin startklar!

Nach seinem Praktikum bei der NASA zog Mehrdad zurück in seine südschwedische Heimatstadt Malmö. Nun wollte er seine Weltraumerfindung für den Gebrauch auf der Erde tauglich machen - wo er schließlich mehr damit bewirken kann.

Das von ihm entwickelte Filtersystem verbraucht 90 Prozent weniger Wasser als eine herkömmliche Dusche. Wie das geht? Das Wasser wird sofort gereinigt und wieder zum Duschkopf zurückgeleitet. Wer zehn Minuten duscht, verbraucht normalerweise 100 Liter Wasser. „Mit unserer Technik sind es nur fünf bis zehn Liter.“

Da das warme Duschwasser kontinuierlich zirkuliert, sind 80 Prozent weniger Energie zum Aufheizen nötig. Per App können die Verbraucher sehen, wie viel Wasser, Energie und Geld sie sparen.

Beflügelt von seiner Idee, gründete Mehrdad Orbital Systems und erhielt von der Europäischen Investitionsbank einen Kredit von 15 Millionen Euro, um in die Produktion und in Forschung und Entwicklung zu investieren.

Jérémie Hoffsaes vom EIB-Büro in Stockholm traf Mehrdad dort vor einigen Jahren auf einer Technologiemesse, wo er die Ideen seines Unternehmens vorstellte. „Ich habe sofort meine Kollegen bei der Bank angerufen. Das sollten sie sich unbedingt ansehen“, sagt Hoffsaes.

Francisco Alves da Silva, der das Projekt bei der EIB als Kreditreferent betreut, war von Anfang an beeindruckt. „Was dieses Unternehmen macht, ist wirklich inspirierend und entspricht genau den Umweltzielen der Bank“, sagt er.

Mit dem Kredit, der durch eine Garantie aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen besichert ist, will die derzeitig 70-köpfige Firma ihre Mitarbeiterzahl verdoppeln.

Start-up-Standort Malmö

Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Stadt Malmö, die in den letzten Jahren ihr tristes Image abgelegt hat. Seit dem Bau der Öresundbrücke zwischen Schweden und Dänemark haben sich dort zahlreiche Biotech- und IT-Unternehmen niedergelassen.

Malmö zog 2016 und 2017 mehr Start-up-Investitionen an als jeder andere Standort in Skandinavien, von den Hauptstädten abgesehen. „Die Stadt hat eine gut entwickelte Technologieszene und ist deshalb für Orbital der ideale Standort“, erklärt Mehrdad.

Schwedische Weltraumdusche auf neuer Mission

Die Duschen von Orbital sind in Europa und den USA mittlerweile zu Hunderten installiert. Das Unternehmen hat allerdings hauptsächlich gewerbliche Kunden, denn die Dusche kostet derzeit noch stattliche 6 000 €. „Nun müssen wir die Kosten noch soweit senken, dass unser Produkt auch für wasserarme Entwicklungsländer erschwinglich wird“, so Mehrdad. „Wir wollen erreichen, dass die Menschen umdenken und mit Wasser sparsamer umgehen.“