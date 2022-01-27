An der Universität von Valladolid in Spanien sah sich der angehende Ingenieur David Yáñez die spektakulären Filmaufnahmen vom Einsturz der Tacoma-Narrows-Brücke aus dem Jahr 1940 an. Die Hängebrücke aus Stahl und Beton schwang wie ein Seidenband im Wind.

Dann stürzte sie ein – nur wenige Monate nach ihrer Fertigstellung.

Der Vorfall wird im Studium oft als Mahnung eingesetzt: Weil die Konstrukteure das Prinzip der Resonanzfrequenz nicht ausreichend berücksichtigt hatten, brachte der Wind die Brücke zunächst in extrem starke Schwingung und schließlich zum Einsturz. Für die meisten Menschen zeigen die Aufnahmen, wie ein Konstruktionsfehler zur Katastrophe führt. David Yáñez sah darin hingegen eine Chance: „Die Brücke sammelt eine enorme Menge Energie. Die muss man doch irgendwie nutzen können.“

Daraufhin begann der Ingenieur zu tüfteln.

„Ursprünglich ging es zwar um eine Brücke. Aber schnell wurde uns klar, dass sich mit einer vertikalen Konstruktion weit über dem Boden Winde mit höheren Geschwindigkeiten nutzen lassen.“

2002 arbeitete David Yáñez an Patenten für eine rotorlose Windkraftanlage, die aus Schwingungen Strom erzeugt – geräuschlos und optisch weniger auffällig als herkömmliche Windräder. Die zylindrische Anlage ist fest am Boden verankert und beginnt schon bei leichtem Wind zu schwingen. Technisch gesehen ist sie zwar keine Turbine, denn sie hat kein Getriebe und braucht keine Schmiermittel. Aber wie bei traditionellen Windrädern wandelt ein Generator Bewegung in Strom um.