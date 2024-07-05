Von kleineren Städte können wir in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz viel lernen. Die Stadt Oradea ist das perfekte Beispiel dafür.

Als soziales, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum im Nordwesten Rumäniens fasste die aufstrebende Kreishauptstadt von Bihor einen Plan für mehr Lebensqualität in einer nachhaltigen Stadt. Und über die Jahre erreichte Oradea seine Ziele und setzte sich neue. Seit 15 Jahren begleitet die Europäische Investitionsbank die Stadt auf ihrem Erfolgsweg. Lesen Sie, wie eine relativ kleine Stadt in großen Schritten vorankommt – hin zu einem besseren Leben für die Menschen vor Ort.

„Es ist schön, zu sehen, welche Fortschritte die Stadt macht“, sagt Patricia Llopis, die als Senior Urban Specialist bei der Europäischen Investitionsbank mit Oradea zusammenarbeitet. „Sie zeigen dort immer wieder, dass kleiner sein kein Nachteil ist. Die Stadt hat sich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und viel dazugelernt. Sie investiert in immer grünere Projekte, die zu dem passen, was die EIB will. Das spüren die Menschen deutlich, und es zahlt sich aus.“