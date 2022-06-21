Der öffentliche Verkehr ist enorm wichtig – für einen grünen Wiederaufbau, die Dekarbonisierung, lebenswerte Städte und eine nachhaltige Mobilität in dicht besiedelten Städten. Im Ringen um ihre Klimaziele brauchen die Länder deshalb Lösungen für einen modernen öffentlichen Nahverkehr. Dafür müssen Städte langfristig investieren und ihre gesamte Mobilität umgestalten. Ob ein Verkehrsprojekt erfolgreich ist, hängt aber nicht nur vom Geld ab. Das Angebot muss auch attraktiv und passgenau sein, damit die Menschen es annehmen. Der öffentliche Verkehr muss sich im Alltag durchsetzen. Sonst bleibt die Nachfrage gering, und die Investition wird letztlich ein Flop. Aus diesen Überlegungen heraus bat uns Zyperns Hauptstadt Nikosia, ihr geplantes Straßenbahnprojekt zu prüfen. Wir stellten fest, dass in Nikosia der motorisierte Verkehr den Ton angibt – keine gute Voraussetzung für die Straßenbahn und natürlich auch schlecht für Umwelt und Gesundheit. Deshalb empfahlen wir der Stadt, zunächst mit einem besseren Bus-Angebot mehr Menschen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen, damit sich die Investitionen in hochmoderne Verkehrsinfrastruktur später lohnen.

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Die Straßenbahn als Ideallösung

Als mögliche Lösung schwebt Nikosia eine Straßenbahn vor. Geplant ist ein 14,5 Kilometer langes Netz mit drei Linien, das die wichtigsten Zentren im Großraum verbindet: Agios Dometios, Strovolos, Aglantzia, Dali, Latsia, Nikosia und Engomi. In einer modernen Stadt bieten Straßenbahnen viele Vorteile. Sie nehmen weniger Platz weg, denn in eine Bahn passen so viele Fahrgäste wie in zwei große Busse oder 174 Autos. Das lässt mehr Raum für Fußgänger, Radfahrer und alternative Mobilitätslösungen wie Bikesharing. Außerdem verringert sich der Straßenverkehr um bis zu 14 Prozent. Die Straßenbahn ist auch gut für die Umwelt. Laut Defra stoßen Autos mehr als dreimal so viel CO 2 aus wie Straßenbahnen. Mit der Tram könnten die Menschen in Nikosia endlich aufatmen. Auch die Wirtschaft profitiert. Denn eine neue Tram ist ein sichtbare, dauerhafte Investition in eine zukunftsfähige Stadt. Als Dublin eine Straßenbahn bekam, stiegen die Immobilienpreise direkt um 10 bis 20 Prozent. Und schließlich bieten Straßenbahnen berechenbare Fahrzeiten und bringen die Menschen sicher zu wichtigen Einrichtungen wie Einkaufszentren und Krankenhäusern. All das macht die Tram zu einer zuverlässigen, hochwertigen Alternative zum Auto.

Hürden auf dem Weg zu einem effektiven Straßenbahnnetz Der Aufbau eines größeren Tramnetzes birgt jedoch Risiken, und zwar von Anfang an. Bevor es mit dem Bau überhaupt losgeht, müssen die Verantwortlichen den Streckenverlauf und Haltestellen festlegen, Umweltstudien durchführen, Konzepte erarbeiten und sich um alle erforderlichen Planungs- und Umweltgenehmigungen kümmern. Das kann Jahre dauern. Die eigentliche Bauphase ist dann vergleichsweise kurz. Doch auch beim Bau gibt es Hindernisse. Oft müssen Versorgungsleitungen umverlegt oder Straßen neu gebaut werden. Dazu kommen Tunnel, Brücken, Gleise und Haltestellen. In einem dicht besiedelten Gebiet wie Nikosia können solche Bauarbeiten die Mobilität, Wirtschaft und Lebensqualität einschränken.

Je nach den örtlichen Gegebenheiten können die Baukosten erheblich variieren, etwa wenn der Boden den Tunnelbau erschwert oder Abschnitte unterirdisch oder als Hochbahn gebaut werden müssen. Mancherorts ist so ein Projekt nicht teuer. Doch bei schwierigen Bedingungen steigen die Kosten schnell auf das Zehnfache oder noch mehr.

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