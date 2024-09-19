Seit einigen Jahren kämpft Kroatien immer häufiger mit Überschwemmungen, Dürren und dem Verlust der Artenvielfalt. Der Klimawandel zerstört Infrastrukturen und führt zur Versalzung wirtschaftsrelevanter Küstengebiete.

Die Lage wird sich wohl weiter zuspitzen – und für Kroatien enorm teuer werden. Nach Schätzungen der Europäischen Umweltagentur kostet der Klimawandel das Land jährlich 2,5 Milliarden Euro.

„Durch den rasanten Klimawandel wird auch das Wasserproblem immer akuter. Deshalb müssen Verbraucher und Versorger in Lösungen investieren, die mehrere Ziele abdecken“, erklärt Beatriz Merino, bei The Nature Conservancy für die Zusammenarbeit mit Finanzinstituten in Europa zuständig. Die gemeinnützige Naturschutzorganisation kooperiert in mehr als 72 Ländern mit Privatfirmen, Regierungen, internationalen Finanzinstituten und Gemeinschaften. „Die Anpassung an den Klimawandel ist in allen Sektoren wichtig. Ganz besonders aber beim Wasser.“

Um Kroatien bei seinen zunehmenden Wasserproblemen zu helfen, analysieren die Europäische Investitionsbank (EIB) und The Nature Conservancy seit Oktober 2023 naturbasierte Lösungen, mit denen sich das Land an den Klimawandel anpassen und seine Wasserversorgung sichern kann. Finanziert wird das Ganze mit Geldern der EU-Förderbank.

„Zusammen mit der EIB erforschen wir nun eingehender, wie wir Wassereinzugsgebiete in Kroatien mit naturbasierten Lösungen schützen können“, freut sich Irma Popović Dujmović, die bei The Nature Conservancy das Süßwasserprogramm für Kroatien leitet.