Die Universität Kore Enna in der Hügellandschaft Mittelsiziliens liegt in puncto Studienzufriedenheit landesweit an der Spitze. Auch die 26-jährige Studentin Francesca Millauro schwärmt: „Wir haben neue Labore bekommen, und die Bibliothek ist vergrößert worden. Auf dem Campus ist richtig was los.“ Zu den neuen Einrichtungen der Universität zählt auch ein Full-Motion-Flugsimulator für den Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik – der erste in Europa. All dies wurde mit 12,4 Millionen Euro aus der JESSICA-Initiative in Sizilien mitfinanziert.

Süditalien kommt seit jeher nur schwer an Kredite und wird von den Geldgebern gerne links liegengelassen. Aber jetzt macht ein innovativer Dachfonds es leichter, Forschungs- und Innovationsprojekte in Süditalien zu finanzieren. An dem Fonds sind das italienische Ministerium für Bildung, Hochschulen und Forschung (MIUR) und die EIB als Partner beteiligt.