Tahereh Pazouki kann ganz genau erklären, warum man Mathe viel leichter mit Bildern lernt.

„Ein Quadrat besteht aus vier Linien gleicher Länge, die jeweils im rechten Winkel zueinander stehen – wer das verstehen will, braucht schon einiges an sprachlichen Fähigkeiten. Mit einem Bild geht das viel einfacher, warum also das Ganze verkomplizieren?“

Genau diese Idee steckt hinter MaGrid, einem didaktischen Matheprogramm aus Luxemburg. Es will Kindern helfen, die Mathe nicht in ihrer Muttersprache erlernen, und verzichtet deshalb auf Wörter.

„In Luxemburg beginnt mit vier Jahren die obligatorische Vorschule. Dort spielen, lernen und kommunizieren die Kinder auf Luxemburgisch. Aber nicht einmal 40 Prozent von ihnen bringen von zu Hause Luxemburgischkenntnisse mit“, beschreibt Pazouki die Ausgangssituation.

Das Lernen in einer Zweitsprache wirkt sich nicht nur auf die Noten aus. „Oft leidet auch das Selbstvertrauen der Jungen und Mädchen“, weiß sie. „Viele zweifeln, ob sie ‚gut genug‘ sind, oder verlieren das Interesse am Unterricht. Bei Mathe geht es ja auch um das Lösen von Problemen und logisches Denken ganz allgemein.“

Pazouki promovierte 2014 an der Universität Luxemburg in Informatik und Psychologie. Thema ihrer Doktorarbeit war das Erlernen früher mathematischer Fähigkeiten unabhängig von der Unterrichtssprache.

„Wir haben uns mit verschiedenen Ansätzen beschäftigt. Einer davon war ein sprachneutrales Lernprogramm, das heute MaGrid heißt“, erklärt sie. „Wir haben dafür alle sprachlichen Anweisungen durch visuelle Elemente ersetzt und dieses Konzept an rund 20 Schulen in ganz Luxemburg getestet.“