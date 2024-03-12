Ann Masiga steht auf einer Fußgängerbrücke über eine der verkehrsreichsten Straßen Nairobis und blickt auf das Gewusel privater Minibusse. Selbst hier oben riecht es nach Auspuffabgasen. Masiga ist fest entschlossen, zusammen mit den Behörden das Verkehrschaos zu beenden, damit die Luft besser wird.

„Sauberer Verkehr, sauberes Wasser, saubere Energie – für das Land hier sind das Riesenaufgaben“, weiß die Kreditreferentin aus dem EIB-Büro in Nairobi. „Eine schlechte Infrastruktur, gerade im Verkehr, erschwert alles: den Weg zur Schule, zur Arbeit, zum Einkauf oder ins Krankenhaus. Doch meine Arbeit hilft den Menschen im täglichen Leben. Das spornt mich immer wieder an.“

Zu Masigas größten Projekten 2023 zählt ein neues Schnellbusnetz für die Hauptstadt, die bislang nicht wirklich ein Verkehrssystem hat. Dafür bekommt Nairobi moderne Busbahnhöfe, leicht zugängliche Bussteige, gut beleuchtete Haltestellen, Fußgänger- und Radwege sowie Busspuren auf den verstopften Straßen. Fest eingeplant ist auch eine der ersten vollelektrischen Buslinien Ostafrikas. Masiga war auf EIB-Seite maßgeblich an dem 201 Millionen Euro schweren Kredit für die E-Linie beteiligt. Ein EU-Zuschuss von 32 Millionen Euro rundet die Finanzierung ab.

„Für den öffentlichen Verkehr in Nairobi ist das ein Quantensprung“, begeistert sich Masiga. Den Anstoß zu ihrer Karriere gab ihre Mutter Elizabeth Semo Masiga, eine Pionierin der Frauenbildung in Kenia und die erste Staatssekretärin im Bildungsministerium. „Das Projekt könnte den Verkehr im ganzen Land revolutionieren.“