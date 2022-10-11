© Ananda Impact Ventures Florian Erber

Der Fonds beteiligt sich an einem breiten Unternehmensspektrum mit ganz unterschiedlicher Wirkung. 2022 erreichten mehrere Investitionen von Ananda wichtige Meilensteine:

Der Europäische Investitionsfonds spielt für das Impact Investing eine wichtige Rolle. Er investierte zum Beispiel in drei verschiedene Fonds, darunter Ananda, aus denen Klim jeweils Kapital für verschiedene Wachstumsphasen erhielt. (An OroraTech beteiligte sich über einen Risikokapitalfonds des Freistaats Bayern indirekt ebenfalls die Europäische Investitionsbank.)

„Der EIF begann sehr früh, einen Impact-Investment-Markt aufzubauen“, meint Erber. „Er gab den entscheidenden Anstoß für unseren zweiten Fonds.“

Impact Investments sichern Innovationen für Europa

Impact Investments machen Europa wettbewerbsfähiger, indem sie Innovationen finanzieren, die sonst nur mit Geld aus den USA oder China möglich gewesen wären – zulasten der europäischen Versorgungssicherheit. „Europäische Risikokapitalfonds sind oft zu klein, um spätere Wachstumsphasen zu finanzieren. Deshalb richten Unternehmen den Blick Richtung USA oder China“, erklärt Heyde vom EIF. „Wir wollen Venture-Fonds zusätzliches Kapital bereitstellen, damit sie größere Schecks für Scale-up-Unternehmen ausstellen können, deren Technologien sich positiv auf das Klima oder die Umwelt auswirken.“

Seit 2008 hat der Europäische Investitionsfonds 1,4 Milliarden Euro in Impact-Investment-Fonds investiert, mehr als die Hälfte davon in den letzten drei Jahren. Dieser Trend dürfte sich in den kommenden Jahren noch deutlich verstärken, weil der EIF mindestens 25 Prozent seines jährlichen Investitionsvolumens für Klima und Umwelt vergeben will.

Wenn die EU Start-ups fördert, überlässt sie das Feld nicht mehr allein US-amerikanischen und asiatischen Venture-Capital-Firmen. EcoG, eines der Beteiligungsunternehmen von Ananda, wurde vor fünf Jahren in Detroit gegründet. Ein Jahr später beschloss das Management jedoch, das Unternehmen in München aufzubauen. „Bei der E-Ladeinfrastruktur ist Europa zwei bis drei Schritte voraus“, so Jörg Heuer, Gründer und Chief Executive von EcoG. „Europa tat sich in der Vergangenheit mit der Digitalisierung schwer. Mittlerweile haben wir die USA überholt. Diesen Vorsprung müssen wir uns bewahren, damit wir weltweit erfolgreich sein können.“

Ein Android für die Ladesäule