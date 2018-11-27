Ich habe einen Traum

Eine tolle Erfahrung, die mir zeigte, was für eine faszinierende Veranstaltung die Paralympics sind. Seitdem sind vier Jahre vergangen, mit harter Arbeit, aber auch mit viel Spaß und Freude. Im Jahr 2011 nahm ich an meinem ersten internationalen Wettkampf, der Fechtweltmeisterschaft U17, teil, und holte den Titel. Ein Jahr danach wurde ich offizielles Mitglied der Italienischen Paralympischen Fechtmannschaft. Von da an trainierte ich gemeinsam mit den Erwachsenen für die Weltmeisterschaft. Anfangs machte mir das Angst, weil ich mit meinen damals fünfzehn Jahren gegen Fechterinnen antrat, die teilweise doppelt so alt waren wie ich. Aber alle waren total nett zu mir, weil ich einerseits die Jüngste war und andererseits die Einzige, der vier Gliedmaßen fehlten. Und ich habe sie nicht enttäuscht: In den drei Wettkämpfen, die in dem Jahr ausgetragen wurden, erreichte ich jeweils die Endrunde. Leider hatte ich im Finale jedes Mal eine Blockade und musste mich jeweils mit dem zweiten Platz begnügen. Wie ärgerlich!

2013 trat ich dann bei der Weltmeisterschaft in Budapest an. Ein Wahnsinnserlebnis! Olympische und paralympische Athleten trugen gleichzeitig ihre Kämpfe aus, und mehr als einmal erblickte ich von der Planche aus neben mir eines meiner Fechtidole: Elisa di Francisca, Arianna Errigo und Valentina Vezzali. Ich war das Maskottchen der beiden italienischen Nationalmannschaften. Es war, als ginge ein Traum in Erfüllung. Leider beförderte mich damals eine thailändische Fechterin, Jane Saysunee, wieder hart in die Realität zurück und erteilte mir eine gehörige Lektion: Der Wettkampf endete für mich mit Platz zehn. Wegen meiner schlechten Leistung war ich wütend auf mich selbst und brach in Tränen aus. Meine Mutter versuchte mich zu trösten – erfolglos. Genau in dem Augenblick kam Valentina Vezzali zu uns in die Umkleidekabine. Sie versicherte mir, dass der zehnte Platz bei einer Weltmeisterschaft für eine Sechzehnjährige ein Spitzenergebnis sei, und erzählte, dass sie selbst erst mit einundzwanzig größere Wettkämpfe gewonnen habe. Das baute mich wieder auf, und ich nahm mir damals fest vor, in den folgenden drei Jahren bis zu den Paralympics in Rio 2016 das Niveau der chinesischen Athletinnen, der stärksten Rollstuhlfechterinnen, zu erreichen.