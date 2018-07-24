Gesundheit bringt Wohlstand

Daten sammeln für die Gesundheit

Behindert wird eine flächendeckende chirurgische Versorgung derzeit auch durch die fehlende Koordination auf globaler Ebene und die mangelnden finanziellen und personellen Ressourcen bei den Gesundheitsorganisationen. Daher sollten die betroffenen Länder in Zusammenarbeit mit der WHO und anderen Partnern standardisierte Plattformen entwickeln, auf denen Daten zur chirurgischen Versorgung erfasst und veröffentlicht werden. Dann ließe sich nachverfolgen, wie stark dies die Investitionen in chirurgische Versorgungskapazitäten vor Ort fördert. Sambia richtet derzeit das erste regionale Kooperationszentrum der Weltgesund­heitsorganisation für Informationen zur chirurgischen Versorgung in den Entwicklungsländern des südlichen Afrika ein.

Auch sollte national und international nach innovativen Finanzierungslösungen für den Ausbau der chirurgischen Versorgung gesucht werden. Um finanzielle und technische Unterstützung zu gewinnen, sollten die Länder jeweils übergreifende Pläne für Chirurgie, Geburtshilfe und Anästhesie aufstellen, die mit öffentlichen Mitteln ausgestattet werden und somit keine externe Finanzierung benötigen. In Sambia hat das Parlament dieses Jahr (2018) ein Gesetz verabschiedet, das die gesetzliche Krankenversicherung regelt. Das könnte sich als wichtiger Meilenstein erweisen, um weitere dringend erforderliche Finanzmittel für das Gesundheitswesen zu beschaffen – Mittel, die dann dazu beitragen könnten, die chirurgische Grundversorgung, die Notfallchirurgie sowie die Anästhesie in die Grundversorgung aller Sambier einzubeziehen. Weiterhin nehmen Fördereinrichtungen und Entwicklungspartner – darunter die Weltbank, die Europäische Investitionsbank und die Initiative Challenge Prize at NESTA – Projekte in ihre Planung auf, welche die chirurgische Versorgung und damit die Gesundheitssituation und wirtschaftliche Entwicklung insgesamt verbessern sollen.

Der frühere Generaldirektor der Weltgesund­heitsorganisation, Halfdan Mahler, sagte 1980: „Soziale Ungerechtigkeit ist in allen Bereichen sozial ungerecht, und die Welt wird sie nicht mehr länger hinnehmen. Die Verteilung chirurgischer Ressourcen über die Länder und die Welt muss genauer überprüft werden – so wie jedes andere geistige, wissenschaftliche, technische, gesell­schaftliche oder wirtschaftliche Gut überprüft wird. Die Zeit, in der es für einige wenige nur das Beste gab und für die Übrigen nichts, neigt sich dem Ende zu. “

Nie klangen diese Worte wahrer – und wir alle sollten sie mit Leben erfüllen.