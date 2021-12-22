Gesundheitslösungen: Neue Wege in der Pharmaproduktion

Maßgeschneiderte Lösungen gesucht

Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung und die Erkenntnis, dass Menschen auf ein und dasselbe Medikament unterschiedlich reagieren, haben einen Paradigmenwechsel in der Medizin gebracht: Für einen besseren Heilerfolg müssen wir die Behandlung genau auf die Patienten zuschneiden. Vorauszusehen, wie jemand auf eine bestimmte Therapie ansprechen könnte, ist nicht leicht, aber in den letzten Jahrzehnten hat die Medizin hier große Fortschritte gemacht.

Personalisierte Medizin17 ist ein innovatives Konzept, das den herkömmlichen Behandlungsansatz mit niedermolekularen Substanzen und Biologika auf den Kopf stellt. Das Vorgehen wird individuell auf die Patientinnen und Patienten abgestimmt – ihre Gene, Krankheits-Subtypen, Risiken, Prognose und voraussichtliche Ansprache auf die Behandlung. Das gilt für die Prävention, Diagnose und Therapie.

Gentherapien18 sind ein wichtiges Feld der personalisierten Medizin und werden in Zukunft sicher eine noch größere Rolle spielen. Im Prinzip geht es darum, durch Genveränderungen bei den Patienten Krankheiten zu behandeln oder zu heilen.19 Dabei wird ein krank machendes Gen durch ein gesundes ersetzt oder „abgeschaltet“, oder es wird ein neues oder verändertes Gen in den Körper eingeführt.

Die sogenannte „Patientenstratifizierung“, also die verstärkte Auswahl von Patienten, die aufgrund ihrer persönlichen biologischen Merkmale möglicherweise besser auf eine bestimmte Therapie ansprechen, könnte der personalisierten Therapie weiteren Schub geben und auch die Präventionschancen erhöhen. Die Europäische Kommission sieht in personalisierten Behandlungsansätzen die Antwort auf steigende Gesundheitskosten durch chronische Krankheiten und die alternde Bevölkerung. Denn dabei wird kein Geld für verschiedene Therapien verschwendet, bis die passende gefunden ist. Die Patienten erhalten zur rechten Zeit die richtige Behandlung.

Aber dies erfordert einen völlig neuen Ansatz in der Produktion. Im Extremfall wird eine Medikamentencharge nur für einen einzigen Patienten produziert. Das geht nur, wenn es gelingt, solch geringe Mengen kostengünstig herzustellen.