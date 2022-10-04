Das Internet der Dinge (IoT) wird unser Leben verändern: die Art wie wir arbeiten, Auto fahren, produzieren oder medizinisch versorgt werden. Es kann Kommunikations- und Speicherkosten senken und den Energieverbrauch und die CO 2 -Bilanz verbessern. Die erwartete Zahl von 41 Milliarden IoT-Geräten im Jahr 2025 lässt erahnen, was das Internet der Dinge für die Digitalisierung der Weltwirtschaft bedeutet.

Europa kann durch Investitionen in eigene IoT-Pioniere digital unabhängig werden. Deshalb erhielt das polnische Unternehmen Kontakt.io im Februar 2022 einen Kredit von zwölf Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank (EIB). Die EIB vergab den Kredit im Rahmen ihres Europäischen Garantiefonds, der europäischen Firmen helfen soll, die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie in den Griff zu bekommen.

Kontakt Micro-Location, so der volle Name des Unternehmens, wurde in Krakau gegründet und will mit Bluetooth-Technologie die Indoor-Lokalisierung revolutionieren. Philipp von Gilsa, CEO von Kontakt.io: „Jahrelang gab es nur teure und komplexe Insellösungen. Mit unseren intelligenten IoT-Geräten und Cloud-Lösungen und unserer leistungsfähigen Software machen wir Gebäude jetzt zu nachhaltigen Indoor-Umgebungen.“

Lesen Sie auch unsere Story über ein Dubliner Unternehmen, das Heiz- und Lüftungssysteme mit intelligenten IoT-Geräten effizienter macht.

Menschen, Objekte und Gebäude vernetzen