Jeg fik et job: I Danmark "investerede EU i min fremtid"

Das dänische Radarunternehmen Terma suchte einen Spezialisten für Radartechnologie und schickte ein Jobangebot an Brian Tollins, der damals bei einem Radarabwehr-Unternehmen in Edinburgh arbeitete. Terma teilte ihm allerdings mit, er könne nicht sofort anfangen. Man warte noch auf „Gelder von der EU“.

Zum Glück gab die EU grünes Licht, und im September 2017 konnte Brian als Radarspezialist in der Forschungs- und Innovationsabteilung von Terma anfangen. Dort entwickelt er Radaranlagen und tüftelt an Systemen zur Luftraumüberwachung, Flugverkehrskontrolle und Drohnenerkennung. Terma ist das größte dänische Radarunternehmen und arbeitet für Kunden in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit.

Für Brian ist der neue Job nicht nur beruflich ein Volltreffer: „Die EU hat in meine Zukunft investiert. Endlich konnte ich zu meiner Freundin Lisbeth nach Dänemark ziehen.“

Die Europäische Investitionsbank hat Terma einen Kredit von 28 Millionen Euro gegeben. Damit entwickelt das Unternehmen Produkte für Satelliten und Flugverkehrskontrolldienste sowie Sicherheitssysteme für Flugzeuge, die Hilfsgüter in Krisengebiete bringen. Durch den Kredit hatte es auch Geld für Brians Stelle in der Radarforschung. Ohne die EIB-Finanzierung hätte Terma auf den Experten und seine zehnjährige Branchenerfahrung verzichten müssen.

Innovative Radartechnologie aus Dänemark

Ohne qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein Unternehmen nicht konkurrenzfähig. Terma entwickelt Radartechnologie und baut sein Produktangebot für Systeme zur Flugverkehrskontrolle, Meeresüberwachung, Drohnenerkennung und zum Schutz kritischer Infrastruktur aus.

Brians Job ist einer von Millionen, die in Europa mithilfe der Europäischen Investitionsbank, der Bank der EU, entstanden sind. Allein die 2017 von der EIB-Gruppe finanzierten Investitionen werden bis 2021 in der EU viel bewirken: Sie dürften das BIP um 1,1 Prozent steigern und 1,2 Millionen Arbeitsplätze schaffen. Selbst 2036 werden sie das BIP noch um 0,7 Prozent erhöhen und 650 000 weitere Jobs ermöglichen – so wie den von Brian.