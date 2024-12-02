Siedend heißes Frittieröl macht schnöde Kartoffeln zu knusprigen Pommes. Und danach lässt es sich zu Biokraftstoff für Lkw oder Flugzeuge weiterverarbeiten. Das senkt die CO 2 -Emissionen des Verkehrs – auch und gerade dort, wo es besonders schwierig ist, wie bei Lkw und Flugzeugen.

Der spanische Energiekonzern Moeve baut im andalusischen Huelva eine Anlage zur Herstellung von Biokraftstoffen der zweiten Generation. Dort sollen jährlich 600 000 Tonnen Fettreste, gebrauchtes Öl und sonstige Abfälle zu HVO-Biodiesel und nachhaltigem Kerosin für Flugzeuge verarbeitet werden. Das entspricht etwa 1 % des gesamten Kerosinverbrauchs in Europa.

„Wir erzeugen in dieser Anlage erneuerbaren Diesel. Unser Kraftstoff enthält genau dasselbe Molekül wie normaler Diesel oder Flugkerosin“, erläutert Matteo Vaglio, Leiter Biokraftstoffe bei Moeve (früher: Cepsa). „Nur der Ursprung des Moleküls ändert sich: Es stammt nicht aus fossilen, sondern aus biologischen Rohstoffen, sprich: aus Abfällen.“

Das hat den Vorteil, erklärt Vaglio, dass Dieselmotoren oder Flugzeugtriebwerke diesen Biokraftstoff direkt und ohne Anpassungen verbrennen können. „Auf Kundenseite sind null Investitionen erforderlich“, sagt er. „Sie können einfach zur Tankstelle fahren und reinen Biokraftstoff tanken.“