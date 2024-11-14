Elektro Ljubljana, Sloweniens größter Verteilnetzbetreiber, will das nationale Stromnetz ausbauen und modernisieren und so zu den Klimazielen des Landes beitragen. Seine Leitungen decken alle Regionen in Zentral- und Südost-Slowenien und damit 30,4 Prozent des Landes ab.

„Mit den geplanten Investitionen können wir das Verteilnetz auch in abgelegenen Regionen ausbauen“, erklärt Urban Likozar, Vorstandsvorsitzender von Elektro Ljubljana. „Dort geht die Entwicklung oft langsamer voran als in den Ballungsgebieten. Mit einer guten Stromversorgung können diese Regionen wirtschaftlich und sozial einen Sprung nach vorne machen.“

Das Ausbauprogramm ist ein wichtiger Schritt für Slowenien, das bei der Nutzung erneuerbarer Energien gut vorwärts kommt. Wasser- und Solarkraft machen einen immer größeren Teil seines Strommixes aus. Und das Land hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Im Nationalen Energie- und Klimaplan ist vorgesehen, die Treibhausgasemissionen bis 2033 um 55 Prozent gegenüber 2005 zu senken. Außerdem sollen spätestens 2030 rund 33 Prozent des gesamten Energieverbrauchs aus Erneuerbaren stammen.

„Das Projekt überzeugt vor allem, weil es Energieinfrastruktur schafft, die Erneuerbare einbinden kann, speziell Fotovoltaikanlagen. Und das braucht Slowenien dringend“, erzählt Katja Belšak, die bei der Europäischen Investitionsbank für das Projekt zuständig ist. „Mit den vielen neuen Fotovoltaikanlagen kommt die bestehende Infrastruktur an ihre Grenzen, sodass der Grünstrom zum Teil verzögert oder gar nicht eingespeist werden kann.“

Seit einigen Jahren wird Strom immer mehr für Wärme und Mobilität genutzt. Daher muss auch viel mehr in die Stromverteilnetze investiert werden, vor allem ab von den Zentren.

Die Europäische Investitionsbank vergab im September 2024 einen Kredit über 50 Millionen Euro an Elektro Ljubljana. Mit dem Geld will das Unternehmen von 2024 bis 2026 das Stromverteilnetz in Zentral- und Südost-Slowenien ausbauen und modernisieren.