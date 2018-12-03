Sonnige Zukunft

Im Verkehrssektor wird die Energiewende nur mit einer breiten Umstellung auf Elektrofahrzeuge funktionieren. Bisher ist der Anteil von Elektrofahrzeugen am Gesamtbestand von Pkw, Nutzfahrzeugen und Bussen mit weniger als 0,4 Prozent noch gering. Allerdings wurden 2017 weltweit mehr Elektroautos verkauft als je zuvor (1,1 Millionen Stück). Mittlerweile gibt es über drei Millionen Fahrzeuge.

Biokraftstoffe sind eine zusätzliche Option im Verkehrssektor und werden vor allem für Schwerlastfahrzeuge und die Luftfahrt eine Rolle spielen. Ihr Wachstum von zwei Prozent war 2017 jedoch nicht stark genug, um den Bedarf zu decken. Sollen Biokraftstoffe bis 2030 einen Kraftstoffanteil von zehn Prozent im Verkehrssektor erreichen, so muss sich ihr Einsatz verdreifachen. Voraussetzung dafür sind eine Verbilligung moderner Biokraftstoffe, eine allgemeine Nachhaltigkeitspolitik und eine stärkere Nutzung in der Luft- und Schifffahrt.

Auch bei der Wärmeerzeugung gibt es noch viel Potenzial, das oft übersehen wird. Wir brauchen Wärme zum Heizen von Räumen, zum Erwärmen von Wasser, zum Kochen und für die Industrie. Rund die Hälfte des gesamten Energieverbrauchs entfällt auf Wärmeenergie. Der Großteil des Wärmebedarfs wird heute durch fossile Brennstoffe gedeckt, wodurch in vielen Städten auf der ganzen Welt die Luftverschmutzung steigt. Zwar ist der Anteil erneuerbarer Wärmeenergie am Verbrauch zwischen 2010 und 2017 um rund 20 Prozent gestiegen, allerdings ist noch ein wesentlich stärkerer Zuwachs nötig.

Die Politik hat mittlerweile erkannt, wie wichtig der Wärmesektor ist. So hat China als weltgrößter Verbraucher von Wärmeenergie ehrgeizige Pläne, um mehr saubere Wärmeenergie zu erzeugen (einschließlich Solarthermie, Geothermie und Bioenergie). Die Europäische Union, schon heute der größte Nutzer erneuerbarer Wärmeenergie, hat für ihre Mitgliedstaaten das Ziel vorgegeben, den Anteil der regenerativen Energien beim Heizen und Kühlen bis 2030 jedes Jahr um 1,3 Prozentpunkte zu erhöhen. Und in den Niederlanden, die zum Heizen bisher fast vollständig auf Erdgas angewiesen sind, werden künftig keine Baugenehmigungen mehr für Häuser erteilt, die mit Erdgas beheizt werden. Damit will das Land erneuerbare Energiealternativen fördern.

Auch in der Industrie gibt es noch weiteres Ausbaupotenzial für erneuerbare Wärmeenergie. Bereits heute genutzt wird Bioenergie, vor allem dort, wo geeignete Nebenprodukte oder Rückstände anfallen, wie in der Papier- und Zellstoffindustrie. Durch die rapide sinkenden Kosten für Fotovoltaik und Windenergie ließe sich außerdem die Wasserelektrolyse deutlich verbilligen. So könnte aus fossilen Quellen hergestellter Wasserstoff kostengünstig ersetzt werden. Wasserstoff wird in Raffinerien zur Herstellung sauberer Erdölerzeugnisse eingesetzt. In der chemischen Industrie wird aus Wasserstoff Methanol und Ammoniak hergestellt – die Grundbestandteile von Stickstoffdünger. Auch bei der Stahlherstellung könnte Wasserstoff eingesetzt werden. Hier könnte er die CO 2 -Emissionen drastisch senken.

Einen besonderen Stellenwert hat der Kältesektor. Ihn sieht die Internationale Energie-Agentur als eines der größten Problemfelder des globalen Energiesystems, denn keine Endenergie im Gebäudesektor wird so stark nachgefragt wie die Kühlenergie. Der Absatz steigt hier dreimal schneller als die Effizienz. So werden in den nächsten 30 Jahren als Folge der weltweiten Klimaerwärmung jede Sekunde zehn Klimaanlagen verkauft.