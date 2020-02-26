Das EIB-GDN-Programm für angewandte Entwicklungsfinanzierung

Gemeinsam mit dem Global Development Network untersucht die Europäische Investitionsbank die Entwicklungswirkung von Projekten in Subsahara-Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP-Länder). Dazu wurde ein neues Schulungs- und Mentoringprogramm für Forschende aus diesen Regionen entwickelt.
Damit wollen wir besser verstehen, was wir mit unseren Finanzierungen aus dem Impact Financing Envelope (IFE) bewirken. Das Programm soll außerdem die Kompetenz in der Wirkungsmessung stärken, in den AKP-Ländern wie auch bei der EIB. Die Studien werden in drei zwölfmonatigen Zyklen von Nachwuchsforschenden aus den AKP-Ländern erstellt. Diese arbeiten jeweils ein Jahr an der Tiefenanalyse eines IFE-Projekts und werden in dieser Zeit von Expertinnen und Experten des GDN und der EIB geschult, angeleitet und betreut.
Themenschwerpunkte der Studien sind:
- Die Auswirkungen von kostenlosem Internetzugang in kenianischen Schulen
- Die Nachfrage nach mobilen Finanzdienstleistungen zum Bezahlen von Versorgungsleistungen
- Die Wirkung von Mikrofinanzierungen auf die wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen, den Wohlstand, landwirtschaftliche Methoden und den Aufbau von Produktionsvermögen
- Wachstumshürden für KMU in Äthiopien und ihre Bedeutung für die junge Private-Equity- und Risikokapitalbranche des Landes
Mehr zu den Ergebnissen der EIB-GDN-Studien:
-
Devex-Blog zur Messung der Entwicklungswirkung
Artikel über „Deep Dives“ für die Wirkungsmessung
-
Entwicklung, die wirkt
EIB-finanzierte Studie: Entwicklungswirksame Investitionen verbessern Gesundheitsversorgung für Mütter in Senegal
-
Welche Wirkung erzielt die Mikrofinanz?
Ein von der Bank der EU koordiniertes Research-Programm belegt die Wirkung der Mikrofinanz in Côte d’Ivoire und zeigt: Der Privatsektor kann einen großen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten.
-
Vier gute Gründe, um Entwicklungseffekte zu messen
Verantwortungsvolle Investitionen in Afrika sind im Aufwind, aber halten sie, was sie versprechen? Wirkungsmessung in Afrika – so geht es
-
Investoren schaffen neue Jobs in Äthiopien
Äthiopien hat die Armut durch staatliche Maßnahmen bekämpft. Aber um die anhaltende Arbeitslosigkeit zu verringern, muss das Land private Investitionen fördern und kleinen Unternehmen den Zugang zu Krediten erleichtern.
The impact of private sector projects in Africa: Studies from the EIB-GDN Programme, Cycle 3
This report presents the studies performed during the last cycle of the EIB-GDN programme.
Measuring impacts – The experience of the EIB-GDN programme
This book describes the three-year journey taken by the organisations partnering under this programme, detailing the lessons learnt and opportunities for future work.
The impact of private sector projects in Africa: Studies from the EIB-GDN Programme, Cycle 2
This publication presents micro impact studies from the second cycle of the EIB-GDN research programme.
The impact of private sector projects in Africa: Studies from the EIB-GDN Programme
How the EIB’s private sector investments are driving impact in Africa: lessons from rigorous research.