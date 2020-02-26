Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Das EIB-GDN-Programm für angewandte Entwicklungsfinanzierung

Gemeinsam mit dem Global Development Network untersucht die Europäische Investitionsbank die Entwicklungswirkung von Projekten in Subsahara-Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP-Länder). Dazu wurde ein neues Schulungs- und Mentoringprogramm für Forschende aus diesen Regionen entwickelt.

Damit wollen wir besser verstehen, was wir mit unseren Finanzierungen aus dem Impact Financing Envelope (IFE) bewirken. Das Programm soll außerdem die Kompetenz in der Wirkungsmessung stärken, in den AKP-Ländern wie auch bei der EIB. Die Studien werden in drei zwölfmonatigen Zyklen von Nachwuchsforschenden aus den AKP-Ländern erstellt. Diese arbeiten jeweils ein Jahr an der Tiefenanalyse eines IFE-Projekts und werden in dieser Zeit von Expertinnen und Experten des GDN und der EIB geschult, angeleitet und betreut.

Themenschwerpunkte der Studien sind:

  • Die Auswirkungen von kostenlosem Internetzugang in kenianischen Schulen
  • Die Nachfrage nach mobilen Finanzdienstleistungen zum Bezahlen von Versorgungsleistungen
  • Die Wirkung von Mikrofinanzierungen auf die wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen, den Wohlstand, landwirtschaftliche Methoden und den Aufbau von Produktionsvermögen
  • Wachstumshürden für KMU in Äthiopien und ihre Bedeutung für die junge Private-Equity- und Risikokapitalbranche des Landes

