Indien und die EIB

In einigen Großstädten Indiens sind wir maßgeblich an Projekten für städtische Schienenmobilität beteiligt, etwa in Lucknow, Bengaluru, Pune, Bhopal, Kanpur und Agra. Durch die Finanzierung solcher klimaverträglichen Verkehrslösungen verbessern wir die Mobilität für Millionen Menschen. Konkret heißt das:

Sie haben nun kürzere Fahrzeiten zur Arbeit und zu wichtigen sozialen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Schulen.

Gezielte Lösungen machen die Verkehrsmittel für Frauen sicherer und für Menschen mit eingeschränkter Mobilität besser zugänglich.

Die Fahrzeuge stoßen weniger Treibhausgase aus.

Das Verkehrsangebot ist für alle erschwinglich.

