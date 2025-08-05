Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Sektor(en)
Energie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/10/2025 : 40.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
Andere Links
Übersicht
MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
Related public register
09/09/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB fördert innovative Biogasanlagen von Cleantech-Pionier Meva Energy mit 40 Mio. Euro
Übergeordnetes Projekt
THEMATIC GREEN TRANSITION (IEU VD & DEBT) LE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 April 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/10/2025
20240412
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
MEVA ENERGY AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 80 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the construction and/or optimisation including RDI costs of up to five plants for thermo-chemical conversion of biomass to produce renewable biogas in countries eligible under InvestEU.

The project aims to decarbonise energy-intensive industries, such as furniture, non-ferrous metals and paper by replacing fossil gas with renewable biogas. Furthermore, by producing biochar as by-product, the project will improve soil health, reduce atmospheric carbon, and thus achieve negative emissions.

Additionality and Impact

The project is in line with the InvestEU objectives of energy, environment and sustainable bioeconomy. The positive externalities of using renewable bio-syngas instead of fossil gas are not fully internalised in carbon prices,  which leads to a market failure. The project upscales  a unique, patented biomass gasification technology which can handle sawdust, engineered wood waste, chips and pellets and biomass residues for cost-effective, decentralised energy production at an industrial scale. The project can thus support the shift to a fossil-free manufacturing industry in various high emitting sectors.

The proposed financing takes the form of a quasi-equity investment, providing the promoter with the capital flexibility needed to scale its technology and reach commercial and financial maturity. This financing also enhances the borrower's capital structure by diversifying funding sources and offering a longer bullet-equivalent tenor and a more flexible availability period than what is typically available in the market. The risk level of this operation exceeds what the EIB could assume using its own resources. Therefore, the operation relies on the strong EU First Loss Piece support provided under the Green Transition Thematic product, without which it would not be feasible.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
5 August 2025
22 Oktober 2025
Weitere Unterlagen
09/09/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
THEMATIC GREEN TRANSITION (IEU VD & DEBT) LE II
Link zum projekt
Übersicht
MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
Andere Links
Datenblätter
MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB fördert innovative Biogasanlagen von Cleantech-Pionier Meva Energy mit 40 Mio. Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
246188237
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240412
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
09/09/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
Andere Links
Übersicht
MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
Datenblätter
MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB fördert innovative Biogasanlagen von Cleantech-Pionier Meva Energy mit 40 Mio. Euro
Übergeordnetes Projekt
THEMATIC GREEN TRANSITION (IEU VD & DEBT) LE II

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB fördert innovative Biogasanlagen von Cleantech-Pionier Meva Energy mit 40 Mio. Euro
Andere Links
Datenblätter
MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
Übersicht
MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
Related public register
09/09/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
Übergeordnetes Projekt
THEMATIC GREEN TRANSITION (IEU VD & DEBT) LE II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen