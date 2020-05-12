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REFONTE ACHERES SEINE AVAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Wasser, Abwasser : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2020 : 250.000.000 €
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28/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REFONTE ACHERES SEINE AVAL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2020
20190784
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REFONTE ACHERES SEINE AVAL
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 1000 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project constitutes the continuation of the investment program of the SIAAP (INTERDEPARTMENTAL SYNDICATE FOR THE SANITATION OF THE PARIS AGGLOMERATION) for the upgrading of the largest wastewater treatment plant in the Paris region (Achères Seine Aval).

The project targets improved wastewater treatment and sludge treatment through the rehabilitation and upgrading of the primary settlers and the biogas plant in SIAAP's largest wastewater treatment plant with a capacity of 1.5 million cubic meters per day (combined flow of wastewater and storm water), as well as the construction of a large trunk sewer to prevent discharge of untreated sewage to Seine river.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project aims at maintaining compliance with the Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EC and Water Framework Directive 2000/60/EC. Several of the construction schemes included in the project might fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Environmental Impact Assessment procedures are carried out where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. Where appropriate, the requirements of the Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC) are applied. The Bank's appraisal will focus on the Promoter's environmental management capacity to properly apply these EU Directives.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Etude d’impact ‐ Descriptif du projet
26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Dimensionnement et implantation des poteaux incendie
23/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Résumé non-technique
26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Bruit - pahse exploitation
26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Analyse des risques fermentation boues primaires et flottants
26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Programme Investigation sites et sols pollués
26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Gestion des Eaux Usées, Eaux Pluviales, d’Eau Incendie, d’Eau Potable
23/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Etude d'impact - Etat initial
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Qualité environnementale des sols
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Surveillance de la qualité des eaux souterraines
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Etude de la faune piscicole
26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Etude ATEX
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Cartes des résultats de la modélisation (biogaz)
26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Gestion des Eaux Usées, Eaux Pluviales, d’Eau Incendie, d’Eau Potable
26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Etat des lieux des reseaux incendie
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Liste rouge des oiseaux
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Délimination des zones humides
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Résultats d'analyse des eaux souterraines
26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Analyse du risque foudre
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Gestion des sols pollués
24/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Etude de dangers (incl. annexes)
26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Modélisations de scénarios accidentels - Explosions
26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Etude HAZID (Identification des dangers)
26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Bruit - phase chantier
23/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Note de présentation non-technique
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Rapport d'analyse eau de nappe
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Raport géotechnique
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Récapitulatif des scénarios
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Inventaire Faune/Flore/Habitats des sites d'exploitation
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Bilan de la campagne
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Exigences spécifiques par département pour la valorisation agricole des boues
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Référentiel SEQ Eaux souterraines
26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Note de conception du poste FeCl3
25/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Caractérisation de la qualté des sols
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26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Projet de mise aux normes du réseau de biogaz Moyenne Pression
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26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Etude de dangers
26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Procédure collecte et suivi des déchets
28/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REFONTE ACHERES SEINE AVAL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Etude d’impact ‐ Descriptif du projet
Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130369211
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Dimensionnement et implantation des poteaux incendie
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130369812
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Résumé non-technique
Datum der Veröffentlichung
23 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130414859
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Bruit - pahse exploitation
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130369416
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Analyse des risques fermentation boues primaires et flottants
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
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Finanzierung
Nummer des Dokuments
130366624
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Programme Investigation sites et sols pollués
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
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Französisch
Bereich
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Nummer des Dokuments
130373028
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Gestion des Eaux Usées, Eaux Pluviales, d’Eau Incendie, d’Eau Potable
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
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Nummer des Dokuments
130366096
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
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20190784
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Etude d'impact - Etat initial
Datum der Veröffentlichung
23 Jun 2020
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Französisch
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Finanzierung
Nummer des Dokuments
130368315
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Qualité environnementale des sols
Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
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Nummer des Dokuments
130371127
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Surveillance de la qualité des eaux souterraines
Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
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Französisch
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Nummer des Dokuments
130371017
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
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Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
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Nummer des Dokuments
130367378
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
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Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
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Nummer des Dokuments
130367922
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
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Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
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Nummer des Dokuments
130371020
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
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Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
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130368012
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
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20190784
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Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
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Nummer des Dokuments
130366621
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
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20190784
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Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
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Nummer des Dokuments
130366425
Thema
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Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
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20190784
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Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
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Nummer des Dokuments
130372123
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Projektnummer
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Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
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Nummer des Dokuments
130366423
Thema
Umweltinformationen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
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Wasser, Abwasser
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Analyse du risque foudre
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
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Nummer des Dokuments
130366622
Thema
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Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
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Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
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Nummer des Dokuments
130372516
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Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
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Datum der Veröffentlichung
24 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131598119
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Modélisations de scénarios accidentels - Explosions
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
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Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130370820
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Etude HAZID (Identification des dangers)
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130369418
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Bruit - phase chantier
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130372413
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Note de présentation non-technique
Datum der Veröffentlichung
23 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130368314
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Rapport d'analyse eau de nappe
Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130371598
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Raport géotechnique
Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130368316
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Récapitulatif des scénarios
Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130367811
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Inventaire Faune/Flore/Habitats des sites d'exploitation
Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130371019
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Bilan de la campagne
Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130372124
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Exigences spécifiques par département pour la valorisation agricole des boues
Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130363460
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Référentiel SEQ Eaux souterraines
Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130366424
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Note de conception du poste FeCl3
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130368641
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Caractérisation de la qualté des sols
Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130368638
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Météorologie-Modelisation-Odeurs
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130373027
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Etude d'impact globale - Evaluation des risques sanitaires
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130370724
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Projet de mise aux normes du réseau de biogaz Moyenne Pression
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130367923
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Etude de dispersion des odeurs
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130371213
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Etude de dangers
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130372740
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Procédure collecte et suivi des déchets
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130372416
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REFONTE ACHERES SEINE AVAL
Datum der Veröffentlichung
28 Aug 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
127060693
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190784
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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26/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REFONTE ACHERES SEINE AVAL - Procédure collecte et suivi des déchets
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28/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REFONTE ACHERES SEINE AVAL
Andere Links
Übersicht
REFONTE ACHERES SEINE AVAL
Datenblätter
REFONTE ACHERES SEINE AVAL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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