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MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 125.000.000 €
Energie : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/07/2020 : 125.000.000 €
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17/03/2020 - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT
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Griechenland: EIB unterstützt griechische Energiewende durch Finanzierung des 826-Megawatt-Kraftwerks von Mytilineos

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/07/2020
20190291
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT
METLEN ENERGY & METALS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 322 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the construction of a new natural gas-fired combined-cycle gas turbine (CCGT) power plant at Agios Nikolaos, Viotias.

The new CCGT power plant will have a nominal capacity of 826MW.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An Environmental Impact Assessment (EIA) has been completed for the plant and the Environmental Permits have been approved by the Competent Authorities. The promoter has indicated that no E&S issues or concerns have arisen during public consultation period. Emissions from the plant will be in line with the relevant EU directive requirements.

The promoter is an operator in the private sector in the sense of the EIB's Guide to Procurement. The project will be implemented by the promoter's Engineering, Procurement, Construction (EPC) business unit. The main equipment supply has been competitively tendered and has been awarded to a leading equipment supplier.

Weitere Unterlagen
11/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT
17/03/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Προδιαγραφές Λειτουργίας
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123775676
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190291
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Προδιαγραφές Λειτουργίας
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139634883
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190291
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Διοικητικές Αποφάσεις
Datum der Veröffentlichung
19 Mar 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139876352
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190291
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Μοντέλο Διασποράς Αερίων Εκπομπών
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139635373
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190291
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Μελέτη Περιβάλλοντος
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139595623
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190291
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Άδεια Παραγωγής 826 MW
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139624964
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190291
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139630519
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190291
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Βασική Έκθεση
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139636437
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190291
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ)
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139627118
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190291
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Τεχνική Έκθεση, Υδρογεωλογικές Συνθήκες Πηγαδιού SA0
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139629532
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190291
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Datum der Veröffentlichung
4 Sep 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
144241779
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190291
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Datum der Veröffentlichung
4 Sep 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
144243905
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190291
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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scoreboard - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
127082321
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190291
Letzte Aktualisierung
17 Mar 2020
Sektor(en)
Energie
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Griechenland: EIB unterstützt griechische Energiewende durch Finanzierung des 826-Megawatt-Kraftwerks von Mytilineos

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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