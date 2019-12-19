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POLAND ROAD MODERNISATION IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 150.000.000 €
Verkehr : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/05/2020 : 150.000.000 €
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24/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLAND ROAD MODERNISATION IV - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Tomaszów Lubelski

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Dezember 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/05/2020
20190045
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POLAND ROAD MODERNISATION IV
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE / GDDKIA - REPUBLIC OF POLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 575 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and modernization of four road bypasses for cities in south Eastern Poland.

The project will improve traffic safety and efficiency in the four cities (Krakow (northern bypass), Dabrowa Tarnowska, Tomaszow Lubelski and Stalowa Wola / Nisko) by facilitating diversion of traffic from the city streets and increase of transit traffic speed. All project components are located in less developed regions and are benefiting from EU grant financing. Two of the project components – bypass of Krakow and bypass of Tomaszow Lubelski, are located on the comprehensive TEN T network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project involves road construction in urban and rural environment largely along new alignments. The project falls under Annex I of EIA Directive 2011/92/EU, as amended by Directive 2014/52/EU, requiring a full EIA procedure. On two components, the project route crosses the NATURA 2000 sites; therefore, the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC, as amended) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. The investment project components are included in the "Programme of National Road Construction in Poland between 2014- 2023" which has been subject to a strategic environmental assessment.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
24/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND ROAD MODERNISATION IV
24/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLAND ROAD MODERNISATION IV - Raport o oddziaływaniu na środowisko, Kraków
24/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLAND ROAD MODERNISATION IV - Prognozy Ruchu - Raport Techniczny - Stalowa Wola & Niska
24/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLAND ROAD MODERNISATION IV - raport oddziaływania na środowisko - Stalowa Wola & Nisko
24/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLAND ROAD MODERNISATION IV - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Stalowa Wola & Nisko
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24/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLAND ROAD MODERNISATION IV - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Tomaszów Lubelski

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND ROAD MODERNISATION IV
Datum der Veröffentlichung
24 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123939939
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190045
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLAND ROAD MODERNISATION IV - Raport o oddziaływaniu na środowisko, Kraków
Datum der Veröffentlichung
24 Mar 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95342640
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190045
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLAND ROAD MODERNISATION IV - Prognozy Ruchu - Raport Techniczny - Stalowa Wola & Niska
Datum der Veröffentlichung
24 Mar 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95347486
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190045
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLAND ROAD MODERNISATION IV - raport oddziaływania na środowisko - Stalowa Wola & Nisko
Datum der Veröffentlichung
24 Mar 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95320541
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190045
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLAND ROAD MODERNISATION IV - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Stalowa Wola & Nisko
Datum der Veröffentlichung
24 Mar 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126064404
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190045
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLAND ROAD MODERNISATION IV - Prezentacja Stalowa Wola & Nisko
Datum der Veröffentlichung
24 Mar 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123803563
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190045
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLAND ROAD MODERNISATION IV - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Tomaszów Lubelski
Datum der Veröffentlichung
24 Mar 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95317978
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190045
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Andere Links
Übersicht
POLAND ROAD MODERNISATION IV
Datenblätter
POLAND ROAD MODERNISATION IV

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen