WIND FARMS PT I

Übersicht
The project concerns the construction and operation of three wind farms located in Portugal with a total capacity of 96 MW.
The project will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to the security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute the EIB's lending priority policy on social cohesion, renewable energy and climate action.
Windfarms falls under Annex II of Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) according to which the Member States shall determine whether the project shall be made subject to an assessment based on defined criteria. According to national legislation, windfarms exceeding certain criteria are subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA). This was the case for two of the three windfarms. The environmental studies for the EIA process were undertaken and the competent authorities have granted approval containing requirements to mitigate environmental impacts accordingly. Residual impacts were classified of small magnitude and low significance.
The project will be operating without exclusive or special rights within the meaning of the EU Utilities Directive 2004/17/EC c.q. 2014/25/EU hence private sector procurement procedures applied. Equipment and works were purchased through multi contracts such as one for supply and installation of turbines, others for infrastructure works (Balance of Plant), electrical works etc.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.