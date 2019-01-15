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WIND FARMS PT I

Unterzeichnung(en)

Betrag
47.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 47.000.000 €
Energie : 47.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2019 : 2.000.000 €
27/11/2019 : 45.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2019
20180290
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WIND FARMS PT I
EDP RENOVAVEIS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 47 million
EUR 96 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and operation of three wind farms located in Portugal with a total capacity of 96 MW.

The project will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to the security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute the EIB's lending priority policy on social cohesion, renewable energy and climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Windfarms falls under Annex II of Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) according to which the Member States shall determine whether the project shall be made subject to an assessment based on defined criteria. According to national legislation, windfarms exceeding certain criteria are subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA). This was the case for two of the three windfarms. The environmental studies for the EIA process were undertaken and the competent authorities have granted approval containing requirements to mitigate environmental impacts accordingly. Residual impacts were classified of small magnitude and low significance.

The project will be operating without exclusive or special rights within the meaning of the EU Utilities Directive 2004/17/EC c.q. 2014/25/EU hence private sector procurement procedures applied. Equipment and works were purchased through multi contracts such as one for supply and installation of turbines, others for infrastructure works (Balance of Plant), electrical works etc.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - WIND FARMS PT I - Parque Eólico de Penacova - Estudo de Incidências Ambientais - Resumo Não Técnico
Datum der Veröffentlichung
3 May 2019
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87204362
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WIND FARMS PT I - Parque Eólico de Maunça - Estudo de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico
Datum der Veröffentlichung
3 May 2019
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87207624
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIND FARMS PT I
Datum der Veröffentlichung
11 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91112809
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição - Parque Eólico de Maúnça
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87204361
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Relatório de Conformidade Ambiental - Parque Eólico de Maunça
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134142214
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Cláusulas Ambientais do Cadernos de Encargos (Fase de Construção) - Parque Eólico da Serra do Oeste
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87215999
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I Estudo de Impacte Ambiental - Parque Eólico de Maunça - Aditamento
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87204151
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Estudo de Impacte Ambiental - Parque Eólico de Maunça
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87212710
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
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Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro - Parque Eólico da Serra do Oeste
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87216290
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Linha Elétrica do Parque Eólico de Maunça Cláusulas Ambientais do Cadernos de Encargos (Fase de Construção
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87217590
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Monitorização da Comunidade de Quirópteros- Relatório I (Fase anterior à construção) - Parque Eólico de Maúnça
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87216293
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
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Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas - Parque Eólico da Serra do Oeste
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87203828
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização de Avifauna) - Parque Eólico da Serra do Oeste
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87204350
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Cláusulas Ambientais do Cadernos de Encargos (Fase de Construção) - Parque Eólico de Maúnça
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87216306
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
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Europäische Union
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Estudo de Impacte Ambiental - Parque Eólico de Maunça - Anexos
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87204158
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
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Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Monitorização da Flora e Vegetação - Parque Eólico de Maúnça
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87202704
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
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Europäische Union
Länder
Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Estudo da Bacia Visual - Parque Eólico da Serra do Oeste
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87204355
Thema
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Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
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Europäische Union
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Monitorização da Comunidade de Aves Relatório I (Fase anterior à construção) - Parque Eólico de Maúnça
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87216291
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
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Europäische Union
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização de Quirópteros - Parque Eólico da Serra do Oeste
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
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Portugiesisch
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Finanzierung
Nummer des Dokuments
87213822
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
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Europäische Union
Länder
Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Avaliação de Impactes Ambientais do Projeto de Execução Parque Eólico da Serra do Oeste
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87203827
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
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Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização de Flora e Habitats - Parque Eólico da Serra do Oeste
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87204351
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
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Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87208944
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180290
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Portugal
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Environmental and Social Completion Sheet - WIND FARMS PT I
Datum der Veröffentlichung
15 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131069782
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180290
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WIND FARMS PT I
Datenblätter
WIND FARMS PT I

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen