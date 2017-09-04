BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL

Übersicht
The project consists of the reorganisation and improvement of the public transport network in Bogotá, the capital city of Colombia, structured under a framework loan with the major scheme being the construction of the first metro line in Bogotá, comprising a 24-km long elevated metro with 15 stations, a depot and 23 metro trains.
The project will improve travel times in the area, reduce traffic congestion and increase the connectivity and mobility in the city of Bogota.
The project is expected to have a positive environmental impact when in operation, as private car drivers will shift to public transport use, reducing fuel consumption and transport-related pollutants emissions.
The procurement method and procedures have not yet been finalised. The Bank will require the promoter to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
