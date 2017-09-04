Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
265.549.200,29 €
Länder
Sektor(en)
Kolumbien : 265.549.200,29 €
Verkehr : 265.549.200,29 €
Unterzeichnungsdatum
8/05/2023 : 45.302.165,45 €
6/08/2018 : 48.514.251,06 €
1/12/2025 : 171.732.783,78 €
Datenblätter
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL
Übersicht
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) - Introducción
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Análisis de Alternativas
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Impactos, Riesgos y Sociales
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Gestión Ambiental y Social
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Descripcion del Proyecto
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Linea Base – Medio Abiótico
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) - Conclusiones
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Resumen Ejectivo - Estudio de Impacto Ambiental y Social
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Marco Legal e Institucional
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Linea Base – Area de Influencia
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Linea Base – Medio Socioeconómico
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Linea Base – Medio Biótico
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Participación Social
11/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL
02/01/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - METRO LINE 1 - Estudios ambientales y sociales
Ägypten: Neues EIB-Projekt verbessert sanitäre Versorgung für 940 000 Menschen in Ägypten
Kolumbien: EIB-Darlehen über 480 Millionen US-Dollar für erste Metrolinie in Bogotá
Kolumbien: EIB bekräftigt Unterstützung für erste U-Bahn-Linie in Bogotá – Darlehen von 480 Millionen US-Dollar
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - METRO LINE 1

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/08/2018
20170904
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL
METRO DE BOGOTA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 480 million (EUR 410 million)
USD 5789 million (EUR 4945 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the reorganisation and improvement of the public transport network in Bogotá, the capital city of Colombia, structured under a framework loan with the major scheme being the construction of the first metro line in Bogotá, comprising a 24-km long elevated metro with 15 stations, a depot and 23 metro trains.

The project will improve travel times in the area, reduce traffic congestion and increase the connectivity and mobility in the city of Bogota.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have a positive environmental impact when in operation, as private car drivers will shift to public transport use, reducing fuel consumption and transport-related pollutants emissions.

The procurement method and procedures have not yet been finalised. The Bank will require the promoter to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - METRO LINE 1
Übersicht
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL
Datenblätter
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL
Ägypten: Neues EIB-Projekt verbessert sanitäre Versorgung für 940 000 Menschen in Ägypten
Kolumbien: EIB-Darlehen über 480 Millionen US-Dollar für erste Metrolinie in Bogotá
Kolumbien: EIB bekräftigt Unterstützung für erste U-Bahn-Linie in Bogotá – Darlehen von 480 Millionen US-Dollar

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Übersicht
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL
Datenblätter
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL
Ägypten: Neues EIB-Projekt verbessert sanitäre Versorgung für 940 000 Menschen in Ägypten
Kolumbien: EIB-Darlehen über 480 Millionen US-Dollar für erste Metrolinie in Bogotá
Kolumbien: EIB bekräftigt Unterstützung für erste U-Bahn-Linie in Bogotá – Darlehen von 480 Millionen US-Dollar
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - METRO LINE 1

Ägypten: Neues EIB-Projekt verbessert sanitäre Versorgung für 940 000 Menschen in Ägypten
Kolumbien: EIB-Darlehen über 480 Millionen US-Dollar für erste Metrolinie in Bogotá
Kolumbien: EIB bekräftigt Unterstützung für erste U-Bahn-Linie in Bogotá – Darlehen von 480 Millionen US-Dollar
Datenblätter
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL
Übersicht
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - METRO LINE 1

