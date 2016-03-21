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GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 450.000.000 €
Energie : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/07/2017 : 36.500.000 €
3/07/2017 : 413.500.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/07/2017
20160321
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
GAS NATURAL SDG SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
EUR 1008 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments to support the development of new wind farms in the Canary Islands and to modernise electricity distribution infrastructure throughout Spain during the 2016-2019 period

The operation includes several onshore windfarms of different sizes with a cumulated capacity close to 50MW in the Canary Islands as well as improvements to the electricity distribution investments in networks in terms of operational efficiency, higher quality standards and number of system users.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico La Sal III
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74556867
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160321
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico Montaña Perros
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74550969
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160321
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74546042
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160321
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Environmental Permit
Datum der Veröffentlichung
28 Apr 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69169290
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160321
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico Triquivijate
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74557404
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160321
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico La Sal
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74565377
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160321
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental –Línea Aėrea MT 15 KV CSP707
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74427886
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160321
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Fuerteventura Renovable II
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74557976
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160321
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico Vientos del Roque
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74557018
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160321
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico Haría
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74549168
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160321
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico Doramas
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74566460
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160321
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental - Parque eólico Balcón de Balos
Datum der Veröffentlichung
28 Apr 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75291282
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160321
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico « Piletas I »
Datum der Veröffentlichung
25 Apr 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75289067
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160321
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico La Vaquería
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74561422
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160321
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
180643459
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160321
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen