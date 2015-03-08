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MODERNISATION ROUTIERE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 150.000.000 €
Verkehr : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2015 : 150.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 November 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2015
20150308
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MODERNISATION ROUTIERE II
Direction Générale des Ponts et Chaussées (DGPC), Ministère de l'Equipement
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 millions
EUR 343 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Programme de financement à multiples composantes ("framework loan") visant la rénovation de voiries du Grand Tunis et de voiries structurantes (routes nationales).

La finalité du projet est de favoriser un développement économique et social équilibré en permettant une amélioration de la circulation des biens et des personnes et un meilleur accès aux infrastructures de bases et aux services sociaux.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Les impacts environnementaux devraient être limités puisque la plupart des composantes s'exécuteront sur les emprises existantes. Cependant, des impacts environnementaux réversibles sont prévisibles dans quelques situations. Le programme s'assurera que la totalité des composantes répondent aux normes environnementales en vigueur et qu'elles satisfont aux obligations résultant de l'évaluation environnementale et sociale.

Le promoteur, ayant déjà bénéficié de financement de la Banque pour des projets précédents, connait bien les procédures de la Banque en matière de passation des marchés et applique des appels d'offres ouverts à la concurrence internationale.

Kommentar(e)

1. Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l'UE.
2. Seules les composantes dont les études sont terminées et ne présentant pas de problèmes sociaux seront considérées éligibles pour un financement par la Banque.

Weitere Unterlagen
04/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MODERNISATION ROUTIERE II
05/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MODERNISATION ROUTIERE II - Resettlement Policy Framework (approved December 2012)
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MODERNISATION ROUTIERE II
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63015904
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150308
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MODERNISATION ROUTIERE II - Resettlement Policy Framework (approved December 2012)
Datum der Veröffentlichung
5 Mar 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64227491
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150308
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - X4 - Travaux de Construction de l’Echangeur (X20-X4) dans le Gouvernorat de l’Ariana
Datum der Veröffentlichung
29 Sep 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69217355
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150308
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - X4 - Actualisation de l’Etude de la Radiale X4 Entre Carrefour Malagua et la Route X20
Datum der Veröffentlichung
28 Sep 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69625499
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150308
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MODERNISATION ROUTIERE II- Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) - Mise à jour mars 2018
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85351451
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150308
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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