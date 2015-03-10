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COHESION FUND FL IV (HU)

Unterzeichnung(en)

Betrag
725.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 725.000.000 €
Müllbeseitigung : 15.225.000 €
Stadtentwicklung : 21.750.000 €
Dienstleistungen : 86.710.000 €
Energie : 116.000.000 €
Wasser, Abwasser : 238.525.000 €
Verkehr : 246.790.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/10/2018 : 4.725.000 €
4/10/2018 : 6.750.000 €
29/06/2015 : 10.500.000 €
29/06/2015 : 15.000.000 €
4/10/2018 : 26.910.000 €
4/10/2018 : 36.000.000 €
29/06/2015 : 59.800.000 €
4/10/2018 : 74.025.000 €
4/10/2018 : 76.590.000 €
29/06/2015 : 80.000.000 €
29/06/2015 : 164.500.000 €
29/06/2015 : 170.200.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 März 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/06/2015
20150006
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COHESION FUND FL IV (HU)
HUNGARY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 725 million
EUR 8970 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing priority investments under the Transport and the Energy & Environment operational programmes and Connecting Europe Facility (CEF) in the current EU programming period (2014-2020).

The proposed operation will complement EU grants' support. It will contribute to the implementation of eligible investments in the fields of transport, environment and energy, which are expected to foster Hungarian economic and social development, compliance with EU environment directives and further integration within the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hungary, as an EU Member State, has transposed the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC into national environmental legislation. The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Projects with values below EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details to be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - COHESION FUND FL IV (HU) - Full SEA of Environment & Energy Efficiency Operational Prog.
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Ungarisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57158207
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150006
Sektor(en)
Verkehr
Dienstleistungen
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - COHESION FUND FL IV (HU) - NTS of SEA of the Integrated Transport Operational Programme
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Ungarisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57396967
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150006
Sektor(en)
Verkehr
Dienstleistungen
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COHESION FUND FL IV (HU)
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60131729
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150006
Sektor(en)
Verkehr
Dienstleistungen
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - COHESION FUND FL IV (HU) Full Report - SEA of Integrated Transport Operational Programme
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Ungarisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57395790
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150006
Sektor(en)
Verkehr
Dienstleistungen
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Regionen
Europäische Union
Länder
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen