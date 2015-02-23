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NICARAGUA POWER TRANSMISSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
146.092.037,99 €
Länder
Sektor(en)
Nicaragua : 146.092.037,99 €
Energie : 146.092.037,99 €
Unterzeichnungsdatum
29/12/2015 : 146.092.037,99 €
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25/02/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NICARAGUA POWER TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental (EIA) - Proyecto Subestación Central y Línea 138 kv Doble Circuito

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2015
20140459
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NICARAGUA HYDRO DEVELOPMENT AND TRANSMISSION
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 160 million
USD 448 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of 480 km of 230 kV east-west transmission lines in Nicaragua, which will connect a large hydro power plant (253 MW power, 40 km2 regulating reservoir) to the main and regional network, including as well five new/extended substations. The present project involves both public and private sectors; the EIB support will go to the public sector investment. The public sector investment concerns the transmission line which is to be implemented by the Nicaraguan government via the state-owned transmission company.

The project consists of transmission investments that are necessary to allow access of a renewable electricity project to the main consumption centres of the country, to replace present and future fossil-based generation. The project therefore contributes to the mandate objectives of climate change mitigation and economic infrastructure development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to its size and technical characteristics, the project, if located within the EU, would fall under Annex I of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, requiring mandatory EIAs for the transmission lines and hydro power plant. Therefore, the environmental and social impact has been evaluated through appropriate environmental and social impact assessment (ESIA) procedures, including public consultation. The ESIA procedures and the issuance of the relevant environmental permits for the hydro power plant and transmission lines have been completed, identifying the relevant environmental and social impact and risks and developing relevant environmental and social management plans (ESMPs) to manage the impact. The EIB will ensure that appropriate measures are taken to protect the environment and the rights of the project-affected people and avoid, reduce, mitigate, compensate and remedy the impact.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NICARAGUA HYDRO DEVELOPMENT AND TRANSMISSION - EIA ENATREL - Hydroelectric Project Tumarín
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53601158
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140459
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NICARAGUA HYDRO DEVELOPMENT AND TRANSMISSION - EIA CHN - Hydroelectric Project Tumarín
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54294235
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140459
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NICARAGUA HYDRO DEVELOPMENT AND TRANSMISSION
Datum der Veröffentlichung
6 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63908592
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140459
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NICARAGUA HYDRO DEVELOPMENT AND TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Proyecto Línea de Transmissión Anillo de 230 Kv - Los Brasiles - San Benito - Masaya
Datum der Veröffentlichung
15 Feb 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82350459
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140459
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NICARAGUA POWER TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental (EIA) - Proyecto Construcción Nueva Subestación Villanueva y LT de 138 KV SE El Sauce – SE Villanueva
Datum der Veröffentlichung
25 Feb 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82548285
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140459
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NICARAGUA POWER TRANSMISSION - Informacion Complementaria Modificacion Al Permiso Ambiental - Proyecto - Línea De Transmisión Anillo De 230 Kv Los Brasiles – San Benito – Masaya
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82555316
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140459
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NICARAGUA POWER TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental (EIA) - Línea de Transmisión de 138 kv, Subestación Yalagüina, Subestación Ocotal – Subestación Santa Clara
Datum der Veröffentlichung
25 Feb 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82554106
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140459
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NICARAGUA POWER TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental (EIA) - Subestaciones La Dalia, El Cuá - Línea de Transmisión en 138 kV San Ramón – El Cuá
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82549277
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140459
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NICARAGUA POWER TRANSMISSION - Subestacion Jinotega Y Línea De Transmisión En Doble Circuito 138 Kv
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82553230
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140459
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NICARAGUA POWER TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental (EIA) - Proyecto Subestación Central y Línea 138 kv Doble Circuito
Datum der Veröffentlichung
25 Feb 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82552680
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140459
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen