NICARAGUA POWER TRANSMISSION

Übersicht
The project consists of 480 km of 230 kV east-west transmission lines in Nicaragua, which will connect a large hydro power plant (253 MW power, 40 km2 regulating reservoir) to the main and regional network, including as well five new/extended substations. The present project involves both public and private sectors; the EIB support will go to the public sector investment. The public sector investment concerns the transmission line which is to be implemented by the Nicaraguan government via the state-owned transmission company.
The project consists of transmission investments that are necessary to allow access of a renewable electricity project to the main consumption centres of the country, to replace present and future fossil-based generation. The project therefore contributes to the mandate objectives of climate change mitigation and economic infrastructure development.
Due to its size and technical characteristics, the project, if located within the EU, would fall under Annex I of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, requiring mandatory EIAs for the transmission lines and hydro power plant. Therefore, the environmental and social impact has been evaluated through appropriate environmental and social impact assessment (ESIA) procedures, including public consultation. The ESIA procedures and the issuance of the relevant environmental permits for the hydro power plant and transmission lines have been completed, identifying the relevant environmental and social impact and risks and developing relevant environmental and social management plans (ESMPs) to manage the impact. The EIB will ensure that appropriate measures are taken to protect the environment and the rights of the project-affected people and avoid, reduce, mitigate, compensate and remedy the impact.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.