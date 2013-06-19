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WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
240.569.669 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 240.569.669 €
Stadtentwicklung : 38.491.147,04 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 60.142.417,25 €
Industrie : 141.936.104,71 €
Unterzeichnungsdatum
8/07/2014 : 38.491.147,04 €
8/07/2014 : 60.142.417,25 €
8/07/2014 : 141.936.104,71 €
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WARSAW SIEKIERKOWSKA RTE EXTENSION (FL2013-0619)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/07/2014
20130619
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 1000 million (EUR 239 million)
PLN 2000 million (EUR 479 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project covers small, medium and large investment schemes in the fields of transport and local road modernisation, health and education, cultural heritage, landscaping, green spaces and public buildings rehabilitation and construction in the City of Warsaw.

The project will be covered by a Framework Loan comprising schemes within eight different sectors with road transport and street modernisation projects covering around 60% of the total project cost. The rest is a mix of projects with health, environmental protection, and education as the most prominent.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is a multi-scheme operation classified as a Framework Loan. Some of the schemes may fall under Annex I or II of the EIA Directive 2011/92/EU, or may have an impact on an area forming part of the Natura 2000 network. It is a requirement that all the schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2014
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54265017
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130619
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV - Nowolazurowa
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54912061
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130619
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - SWARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV - Swietokrzyskiej
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54880637
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130619
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV - Wawer Tunnel
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55578192
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130619
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV - Czerniakowskiej
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54877762
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130619
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53795872
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130619
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WARSAW SIEKIERKOWSKA RTE EXTENSION (FL2013-0619) - Siekierkowska
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54927122
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130619
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
145081353
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130619
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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