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CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.663.338,1 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 35.663.338,1 €
Verkehr : 2.139.800,29 €
Industrie : 33.523.537,81 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2013 : 2.139.800,29 €
9/12/2013 : 33.523.537,81 €
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2013
20130344
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II
CITY OF CZESTOCHOWA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 150 million (EUR 35 million)
PLN 395 million (EUR 92 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project focuses on financing small and medium-scale investment schemes, mainly in the fields of urban renewal, transport, health and education in Czestochowa.

The project will contribute to the implementation of a sustainable development strategy of the City of Czestochowa, and in particular, to the improvement of the urban infrastructure such as the internal road network and public transport as well as public buildings (schools, public housing, social care centres, and cultural amenities). The project should contribute to the overall development of the City and enhancement of the overall conditions for life and business in the city.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is a multi-scheme operation classified as a Framework Loan. Some of the schemes may eventually fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, or may have an impact on an area forming part of the Natura 2000 network. It is a requirement that all the schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49411195
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130344
Sektor(en)
Verkehr
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Makuszynskiego
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218766
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130344
Sektor(en)
Verkehr
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Renovation of the streets Warszawska and Rędzńiska
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218882
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130344
Sektor(en)
Verkehr
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Wezel-Srebrna
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219675
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130344
Sektor(en)
Verkehr
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Zlota
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220586
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130344
Sektor(en)
Verkehr
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Sejmowa
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220692
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130344
Sektor(en)
Verkehr
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Rózana
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221106
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130344
Sektor(en)
Verkehr
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Korfantego
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222373
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130344
Sektor(en)
Verkehr
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Gminnej
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222547
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130344
Sektor(en)
Verkehr
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Korytarz - Polnocny
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53223821
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130344
Sektor(en)
Verkehr
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
114994478
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130344
Sektor(en)
Verkehr
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Link zum projekt
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Übersicht
CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II
Datenblätter
CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen